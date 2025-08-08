Gotovo: Morata se vraća u Italiju

Podijeli :

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Alvaro Morata ima novi klub!

Iskusni španjolski napadač potpisao je za Como, koji s klupe predvodi njegov sunarodnjak, Cesc Fàbregas.

Talijanski klub morao je platiti pet milijuna eura Galatasarayu kao odštetu zbog prekida posudbe. Morata ponovno dolazi kao posuđeni igrač Milana, ali Como ima obvezu otkupa na kraju sezone.

Španjolac je igrao i za Juventus u nekoliko navrata, kao i za Milan, pa mu je vrlo dobro poznato što može očekivati od lige u koju se vraća. Como je prošle sezone debitirao u Serie A i odigrao odlično, završivši na sredini ljestvice.

Morata ulazi u pozne igračke godine. Imao je ponude i iz Saudijske Arabije, ali je odlučio da je još prerano za odlazak iz Europe te je potpisao ugovor s Comom. Pregovori su trajali dugo, ali se velika želja Fàbregasa naposljetku ostvarila.