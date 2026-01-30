Gegenpressing: Matanović je dokazao da odgovara Freiburgu

Podijeli :

U novoj epizodi Gegenpressinga imali smo malo izmijenjen sastav pa nam je Josipa Juraja Pajvota zamijenio Petar Čondić, a uz njega je bio Ivan Ivković. Pričali su o posljednjem kolu, Ligi prvaka, ali i o Igoru Matanoviću koji u posljednje vrijeme u Freiburgu igra u sjajnoj formi.

