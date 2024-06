Gazda Zrinskog: Plenković je preko Kustića naredio sucima da nas oštete, katastrofa

Podijeli :

Ne stišava se bura nakon posljednjeg kola druge hrvatske lige i povratka Šibenika u elitni rang hrvatskog nogometa. Prvi čovjek Zrinskog Ivan Komak nakon utakmice bio je ogorčen suđenjem Frana Jovića.

Jović je pri rezultatu 0:0 dosudio jedanaesterac za Šibenik, a zatim je, prema Komakovom mišljenju, zakinuo Zrinski za kazneni udarac i umjesto toga dodijelio isključujući drugi žuti karton Petru Korovu zbog simuliranja. Do kraja je Zrinski dobio još dva crvena, a Šibenik jedan.

Dan kasnije Komak je u razgovoru za Radio Đakovo nastavio s paljbom: “Ovo je sramotno, ne samo iz nogometne perspektive nego i ljudske. Ovo jučer je bila jedna bezobraština, sudac Fran Jović bio je ispod svake normale i ljudskosti čovječanstva. Tko ga je delegirao?

Pa naši Slavonci, Vučemilović i još jedan drugi koji je tu upleten i naravno Vlado Svilokos, i naravno Marijan Kustić. Svi su bili za to da Šibenik ide u prvu ligu jer su od njih dobili jako dobru napojnicu i to se znalo otprije da će to biti tako.

Ovo jučer je bila katastrofa od suđenja, baš me briga jesu li suci glupi ili su ludi, ali bili su katastrofalni. Plenković je naredio Kustiću, a Kustić je naredio njima, kakve to veze ima sa sportom i suđenjem?

Naš igrač Korov dobije drugi žuti karton zbog simuliranja, a na njemu je bio penal. Umjesto da sudac Jović dosudi penal za nas, on njemu daje crveni karton. Mi smo jučer završili utakmicu s tri crvena kartona, na što to liči? To je uvreda demokracije, istine i Boga.”

Još je i dodao: “Ja sam odlučio da idem dalje, ne odustajem, ne predajem se, napravit ću reda u HNS-u. Ja imam svoj sistem, samo polako, to je za dobrobit hrvatskog nogometa.

Slovenci imaju sve potrebne uvjete, a mi nemamo ništa, kod nas je zadovoljno 50 ili 100 ljudi. Bili smo dva puta treći i jednom drugi na prvenstvima, gdje su novci, mi nismo napravili ništa. Slovenci i Srbi prave poligone za mlade igrače, a HNS je podstanar u Zagrebu i nemamo ništa.

Kupovali su lopte iz Kine za dva eura, a onda ih tobože dijelili klubovima za 200 eura, to je radio Šuker, a to rade i ovi koji su sada u HNS-u, a mi ih držimo kao da su svete krave. Jučer sam izjavio i danas ponavljam, idem na rušenje HNS-a, osvajat ću redom županije.

Onda ću ih srušiti, želim napraviti poligone za mlade, hotele, da se napravi infrastruktura. Reprezentacija je stalno na Svjetskom prvenstvu, tamo mora biti i naš sudac, ali prvenstveno se u našoj ligi mora bolje i drukčije suditi.”