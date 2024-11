Gattuso: Normalno je da navijači sanjaju titulu, ali mi ne smijemo sanjati

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Trener Hajduka Gennaro Gattuso najavio je okršaj 12. kola HNL-a protiv Varaždina u nedjelju od 17.30 sati.

Najavu gostovanja u Varaždinu Gattuso je počeo riječima podrške žrtvama poplave u španjolskoj Valenciji.

“Iskazujem najbolje želje stradalima u Valenciji. Želim im da se što prije oporave. Šaljem jedan zagrljaj i tople želje za što skorijim oporavkom”, rekao je Gattuso.

Lučić ili Kalinić? I što je s Antunovićem kojeg nije vodio na gostovanje u Bjelovar u Kupu?

“Lučić ima mali problem s ložom, ostao je na klupi i nije odradio zadnji trening. Lovre Kalinić je spreman, nije išao u Bjelovar jer nije bio dobro zbog smrti Tončija Gabrića, koji mu je bio poput drugog oca. Ništa se ne događa s Antunovićem. Pošto sam Livaju ostavio na klupi, Trajkovski je krenuo, a Antunović je ostao u Splitu.”

Najavio je kakav Varaždin očekuje.

“Varaždin je vrhunska momčad. Dobro je utreniran, fasciniraju me njihovi mladi igrači, napravili su nam puno problema na Poljudu. Imaju jako dobra krila, ali imaju i oni loših točaka. Nastojat ćemo pucati na mane. Neće biti jednostavno. Moramo gledati posvuda oko sebe.”

Dobio je i pitanje o Ivanu Juriću koji vodi Romu.

“To nisu pitanja na koja volim odgovarati. Jurić je vrhunski trener, to je dokazao u Torinu i Veroni. Sjećam se da smo igrali protiv Verone kada sam trenirao Napoli. Odigrali smo neriješeno i ja sam završio peti umjesto drugi, pa Jurića pamtim po lošem.”

Varaždin ima jedan od lošijih terena u HNL-u.

“Ne možemo promijeniti stil igre zbog jednog terena, ali možemo se prilagoditi. Bit ćemo oprezni u zadnjoj liniji. Nemamo alibije, ne tražimo ih, teren je loš njima kao i nama.”

U Varaždinu se očekuje velika podrška navijača Hajduka.

“Što drugo reći nego da osjećam ponos. 1000 karata prodano za manje od dva sata, a bilo je još 6000-7000 upita. Telefon stalno zvoni u klubu. Normalno je da ima puno navijača kada stvari dobro idu. No, ne idu stvari uvijek dobro. Normalno je da navijači sanjanju osvajanje prvenstva, ali mi ne smijemo sanjati.

Gledamo samo na iduću utakmicu, tako idemo korak po korak. Tek par utakmica do kraja smijemo početi sanjati. Veliko mi je zadovoljstvo i briga kada igramo pred punim stadionom.”

Komentirao je Bambu, Durdova i Sigura.

“Kao treneru zadovoljstvo je imati više igrača na pozicijama nego manje. Bamba je bio mjesec i pol dana izvan stroja, sada je prvu utakmicu na višem nivou odigrao u Kupu, isto kao i Trajkovski. Nemam magični štapić da nadoknadim mjesec dana izbivanja s terena.

Durdov je osam dana bio ozlijeđen. Imao je neugodan udarac u kvadriceps, sada je zaliječen. Dobro je imati igrača poput Sigura, koji može igrati na više pozicija. Imao je problema s kontinuitetom, ozljedama i odlaskom u reprezentaciju, odnosno putovanjima.

Drago mi je što sada imamo sva tri igrača spremna na desnoj strani. Super stvar je što igraju na istoj poziciji, ali imaju potpuno drugačije karakteristike. Bamba voli igru jedan na jedan, a Durdov i Sigur vole odigrati dodavanje.”

S obzirom na stanje na tablici, pobjeda u Varaždinu Hajduku bi puno značila.

“Za mene su svi bodovi jednaki. Čeka nas teška utakmica, nema laganih. Utakmicu čine teren, navijači i protivnik. Ne možemo znati kako će završiti. Nema protivnika kojeg ćemo našamarati, eventualno ako nam netko dođe u lošem trenutku.

Varaždin se voli nadigravati, ali može igrati i vertikalno. Poseban naglasak stavimo ćemo na čuvanje njihovih krila. Nećemo gledati povijest, pokazali su mi kako se prije 20 godina u Varaždinu osvajalo prvenstvo. No, sada idemo utakmicu po utakmicu. Samo ako uđemo na pravi način, tada ćemo i pobijediti.”

Hoće li ovaj susret više ovisiti o igri Hajduka nego o izvedbi Varaždina?

“I da i ne. Kao trener 20 posto vremena posvećujem protivniku, 80 svojoj momčadi. Protivnici nisu oni o kojima pričamo od utorka do nedjelje, ne promatramo samo njih. Naši igrači su imali video Varaždina, a tek smo jutros sjeli i rekli što oni kako rade.”

Na početku karijere sam se više posvećivao protivniku, a sada se više posvećujem svojoj momčadi. Pripremili smo se, ali naglasak stavljam na pripremu svoje momčadi.

Šimun Hrgović je dobio pretpoziv u reprezentaciju Hrvatske. Stavio ga je Gattuso na njemu neprirodnu poziciju desnog beka.

“Brzo sam se uvjerio kakav je ovo grad. Treba mu malo pozitivne energije da se zapali. Par tisuća ljudi sutra putuje satima da bi pogledali Hajduk. Jasno mi je da su ljudi željni titule.

Moramo biti spremni na sve što nas čeka, osobito na negativne trenutke. Želim osjetiti povjerenje. Lakše ćemo prebroditi teške trenutke. Da, želimo osvojiti prvenstvo, ali želimo napredovati. Nećemo pobjeđivati zato što se zovemo Hajduk.

Zvao me je vaš izbornik prije 10 dana, jako se zainteresirao za Šimuna. Zanimalo ga je kakva je osoba. On je jako kvalitetan, kao osoba i igrač. Podsjeća me na dvojicu igrača Juventusa jer može igrati u parku među stablima, na asfaltu, ali i domaću ligu, Ligu prvaka…

Već sada igra kao veteran. Nikad neće odigrati za 10, ali nikad neće biti ni ispodprosječan. Uvijek će donijeti dodatnu kvalitetu momčadi, to je Hrgović. On se rodio s tim karakteristikama i sada ih uspješno prenosi dalje.”