Garcia: Bitan je rezultat na kraju sezone! Pripreme u Splitu? Moramo se prilagoditi mogućnostima

xLukaxKolanovicx via Guliver

Na Poljudu je u 11 sati započela prozivka trenera Gonzala Garcije uoči nastavka sezone.

Hajduk drugi dio SuperSport HNL-a dočekuje na drugom mjestu, s jednim bodom manje od vodećeg Dinama, a prvenstvo nastavlja domaćom utakmicom protiv Istre u nedjelju, 25. siječnja, od 15 sati.

O početku priprema govorio je sam trener Garcia:

“Sretni smo što smo se vratili natrag, nedostajao nam je nogomet tijekom blagdana. Prvi dan je bio malo neobičan jer smo se morali priviknuti na uvjete i vratiti u ritam, radili smo u teretani. Bili su nešto lošiji uvjeti na igralištu zbog jakih kiša koje padaju.”

Hajduk će pripreme odraditi u Splitu:

“Moramo se prilagoditi mogućnostima kluba. Snaći ćemo se i odraditi pripreme najbolje što možemo.”

Dotaknuo se prijateljskih utakmica protiv Croatije, Posušja i Širokog Brijega:

“S nekima smo već i igrali, Široki nam je nov. S Croatijom i Posušjem smo već igrali i imamo dobar odnos. Bitno je da svi igrači dobiju minute i da se pripreme za nastavak sezone. Bitno je da se igrači koji su bili ozlijeđeni također vrate u ritam.”

Za kraj, govorio je o željama za ostatak sezone:

“Bitan je rezultat na kraju sezone, a sve je isto kao prije, želim vidjeti da igrači napreduju. Cilj je da budemo kompetitivni, imamo odličan mentalitet i svlačionica nam je jaka. Nadamo se da možemo postajati sve bolji, ali moramo raditi svaki dan i poboljšavati se. Želim da nastavimo raditi kako smo radili i prije te da nas zaobiđu ozljede.”