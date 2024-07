Francuski novinar o Ronaldu: Portugal igra s desetoricom, on ih je spriječio da odu dalje

Podijeli :

AP Photo/Luis Vieira via Guliver

Portugalska reprezentacija oprostila se od Europskog prvenstva nakon poraza od Francuske na penale, 5:3

Nakon 120 minuta bez golova, jedini promašeni penal bio je onaj Joao Felixa. Ovo ispadanje označilo je i kraj Cristiana Ronalda na Euru, turnir u Njemačkoj završio je bez gola iz igre unatoč 23 udarca.

Navijači ogorčeni Ronaldovim izvođenjem penala: Je*eno prezirem njegovo dotrčavanje, to je nedozvoljeno

Na svom šestom Euru prvi put nije postigao gol iz igre, što je izazvalo rasprave čak i među portugalskim medijima o njegovoj ulozi u timu. Francuski novinar Daniel Riolo, s više od 600.000 pratitelja na X-u (bivši Twitter), smatra da je postao uteg portugalskoj reprezentaciji:

“Sviđa mi se Portugal, to sam uvijek govorio. Ima sjajne igrače. Čudi me što nakon 2016. godine, kad su osvojili Euro, Portugal nije ostvario bolje rezultate”, napisao je Riolo nakon ispadanja Portugala i dodao:

“Razumijem da je Cristiano Ronaldo legenda, ali on već godinama ne pridonosi. Isto je bilo i sad. Portugal je igrao s desetoricom. Napisao sam i ranije, ne sviđa mi se gledati ga ovakvog. On je legenda, morate mu se diviti, ali on je spriječio Portugal u šansi da ode dalje na ovom Euru.”