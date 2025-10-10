VIDEO / Švicarska velikom pobjedom u Švedskoj stigla milimetar od plasmana na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Nogometaši Švicarske i Francuske zadržali su stopostotni učinak u skupinama B i D europske zone kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi i nakon trećih nastupa te su nadomak plasmana na SP.

Švicarska je nadigrala i kao gost sa 2-0 svladala Švedsku golovima Xhake (65-11m) i Manzambi (90+4), dok je Francuska očekivano na svom terenu rutinski svladala Azerbajdžan sa 3-0 pogocima Mbappea (45+2), Rabiota (69) i Thauvina (84).

Švicarska je uvjerljivo na čelu skupine B s devet bodova, pet više od drugog Kosova koje je na svom terenu igralo 0-0 protiv Slovenije, koja je tako treća u skupini s dva boda, dok je Švedska na dnu s jednim bodom.

Standings provided by Sofascore

