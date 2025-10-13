VIDEO / Šok za Francuze! Island poveo u Reykjaviku

Podijeli :

Nogometaši Islanda ugostili su Francusku u Reykjaviku u utakmici 5. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Iako su favorizirani Francuzi pritiskali kroz čitavo prvo poluvrijeme, domaćin je prvi zatresao mrežu! U 39. minuti pogodio je Victor Palsson iz velike gužve koja se stvorila pred vratima Maignana. Francuska je vodeća u skupini s devet bodova, dok Island vodi borbu s Ukrajinom za drugo mjesto.

