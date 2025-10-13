VIDEO / Prvi kiks Francuske u kvalifikacijama za SP, tvrdi Island ‘ukrao’ bodove Trikolorima

Podijeli :

Islanđani su uspjeli šokirati svjetske prvake iz 2018. godine.

Nogometaši Islanda i Francuske remizirali su u Reykjaviku, u utakmici 5. kola skupine D kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Razgalili su se islandski navijači krajem prvog poluvremena kada je Palsson doveo domaću reprezentaciju u vodstvo protiv aktualnog svjetskog doprvaka. Sve do 63. minute Islanđani su čuvali minimalnu prednost, ali je tada za 1-1 strijelac bio Nkunku. Preokret od strane Francuza je bio brzopotezan jer je već u 68. minuti bilo 2-1 za goste kada je domaću mrežu naciljao Mateta.

Premda su ekspresno izgubili vodstvo Islanđani nisu klonulu duhom već su se jednako tako brzo vratili u igru. Za 2-2 je strijelac bio Hlynsson u 70. minuti što je i bio konačan rezultat dvoboja u Reykjaviku.