VIDEO / Španjolska razbila Saudijsku Arabiju, pogledajte golove

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL --- newspix.pl POLAND OUT! via Guliver Image

Španjolska je u drugom kolu Svjetskog prvenstva s uvjerljivih 4:0 bila bolja od Saudijske Arabije. Tako je Furija popravila loš dojam iz prvog kola kada su remizirali s debitantima iz Zelenortske Republike. Dominirala je Španjolska u prvim minutama susreta, a to je stiglo na naplatu u 11. minuti kada je Mikel Oyarzabal pobjegao obrani Saudijske Arabije i poslao loptu Lamineu Yamalu na drugu vratnicu. Mladi dragulj Furije tada je desnom nogom loptu poslao u praznu mrežu za svoj prvi gol na svjetskim prvenstvima.

Dominirala je Španjolska u prvim minutama susreta, a to je stiglo na naplatu u 11. minuti kada je Mikel Oyarzabal pobjegao obrani Saudijske Arabije i poslao loptu Lamineu Yamalu na drugu vratnicu. Mladi dragulj Furije tada je desnom nogom loptu poslao u praznu mrežu za svoj prvi gol na svjetskim prvenstvima. Do kraja susreta vidjeli smo još autogol Hassana Altambaktija za konačnih 4:0 Španjolske.

Sve pogotke pogledajte OVDJE.

Večeras u ponoć svoju utakmicu drugog kola igraju Urugvaj i Zelenortska Republika koje su u prvom kolu remizirale sa Saudijcima, odnosno sa Španjolcima.