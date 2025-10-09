VIDEO / Alžir postao 20. reprezentacija koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Nogometaši Alžira 20. su reprezentacija koja je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine.

Alžir je osigurao prvo mjesto u skupini G Afričke zone kvalifikacija 3-0 pobjedom protiv Somalije u pretposljednjem, 9. kolu. Iako je nominalno Somalija bila domaćin, susret je odigran u Oranu na tlu Alžira, a golove za alžirsko slavlje postigli su Mohamed Amoura (6, 58) i Riyad Mahrez (19).

Kolo prije kraja natjecanja Alžir ima 22 boda te je postao nedostižan za drugu Ugandu koja ima 18.

Za Alžir će ovo biti peti odlazak na SP, nakon 1982., 1986., 2010. i 2014. godine.

Alžir je četvrta afrička reprezentacija koja je osigurala SP te se pridružio svojim sjevernoafričkim rivalima Maroku, Tunisu i Egiptu. Uz njih, odranije su SP 2026. osigurali domaćini Kanada, Meksiko i SAD te Japan, Novi Zeland, Iran, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordan, Australija, aktualni svjetski prvak Argentina, Ekvador, Brazil, Urugvaj, Paragvaj i Kolumbija.

Na SP će sudjelovati ukupno 48 reprezentacija.