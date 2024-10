Lukaku o promašajima protiv Hrvatske: ‘To je prvi put da me je tako pogodilo…’

Podijeli :

Belgijski napadač Romelu Lukaku prisjetio se svih neočekivanih promašaja protiv hrvatske reprezentacije na SP-u u Kataru 2022. godine.

Podsjetimo, bila je to posljednja utakmica u grupnoj fazi koja je završila bez pogodaka. Vatreni su prošli dalje i stigli sve do borbe za treće mjesto gdje su uzeli broncu protiv Maroka. No put Dalićevih izabranika mogao je biti i prije završen da je Lukaku iskoristio svoje šanse.

Malo manje od dvije godine kasnije, Lukaku je otvorio dušu o tom danu:

“Imali smo tri dana da se pripremimo za tu utakmicu. Bili su to moji prvi treninzi nakon tri mjeseca pauze. Znao sam da ću biti u prvoj momčadi jer me izbornik treba. Igrali smo protiv Hrvatske, bilo je 0-0 i rekao sam: ’Ima nade’. Ušao sam u igru i svi znate da sam promašio četiri zicera. Tako je odlučio Bog i nemam problema s tim”, rekao je Lukaku u podcastu Friends of Sports i nastavio:

“Ali poslije, kad sam udario klupu, tad je sva frustracija počela izbijati. Igram nogomet 23 godina i to je prvi put da me je tako pogodilo. Prvi put. Bio sam jako frustriran, pa sam razbio prozor u svlačionici. Nikad se nisam tako osjećao u svojoj karijeri”, dodao je Lukaku, a zatim je otkrio detalje o svom mentalnom stanju nakon te sudbonosne utakmice:

“Nikada nisam razmišljao o depresiji, ali kunem vam se, otišao sam na odmor na tjedan dana i svaki dan sam plakao. Fizički i psihički sam bio slomljen. Moram zahvaliti Thierryju Henryju, triput dnevno me zvao i pitao kako sam.

On živi nogomet i zna sve o njemu. I ja sam ovisnik o nogometu kao i on. Ali od tog trenutka pa sve do finala, nisam pogledao nijednu utakmicu sa Svjetskog prvenstva. Samo sam plakao po cijele dane”, zaključio je Lukaku.