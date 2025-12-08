Hrvat iz Toronta otkriva kako pratiti Vatrene: ‘Cijene će biti kao ljeti u Hrvatskoj, a postoji izravan let iz Zagreba’

Od ovog vikenda poznato je s kim će i gdje Hrvatska nogometna reprezentacija iduće godine na svjetskom prvenstvu u nogometu igrati u SAD-u i Kanadi. Jedno od mjesta na kojem će igrati hrvatska reprezentacija je i Toronto, grad u kojem živi velika hrvatska zajednica, a među njima i Michael Kulić. U Torontu živi od osnovne škole, tamo ima poznati, omiljeni frizerski salon, a veliki je navijač hrvatske nogometne reprezentacije.
Već smo krenuli u nabavku karata.
“Jako nas je razveselilo da ćemo imati priliku gledati hrvatsku reprezentaciju ovdje u blizini kod nas. Planirali smo ići gdje god treba da vidimo repku na prvenstvu, ali ovo je baš ispalo super za nas i napravit ćemo sve moguće da budemo na utakmici ovdje u Torontu sljedećeg ljeta“, istaknuo je Kulić na početku razgovora za N1.
Planira kupiti ulaznice u slobodnoj prodaji, ali za to su šanse dosta male, što Kulića ne obeshrabruje.
“Naći ćemo nekakav način, mislim ovo je veliki događaj za Hrvate i za hrvatsku zajednicu da se Svjetsko prvenstvo odigrava ovdje u Torontu i u SAD-u. Ima načina ako se ne dobije preko FIFA-e”, kaže Michael.
Za hrvatske navijače ima preporuku kako najlakše doći do Kanade i ondje naći smještaj.
“Cijene smještaja su poskupile u Torontu kao i svugdje po svijetu, ali ima jako puno hotela i mislim da će se cijene kretati na razini onih u Hrvatskoj tijekom ljetne sezone. Ja bih rekao da najbolja opcija svejedno je nekakav privatan smještaj. Ima i puno rođaka ovdje kojima se može javiti, i to je opcija“, kaže Michael.
Cijene za let do Toronta, kaže, kreću se negdje oko 1500–2000 kanadskih dolara, oko 900–1200 eura.
“Tijekom ljeta se može letjeti izravno na relaciji Zagreb–Toronto preko aerolinije Air Transat i ja bih to svima preporučio“, ističe Kulić.
Na kraju kaže da nogometna reprezentacija ima veliki značaj za očuvanje hrvatskog identiteta u dijaspori.
“Djeca su mi rođena ovdje, supruga je Kanađanka, ali oni su se svi odavno zaljubili u Hrvatsku i to mi je jako drago. Ja bih rekao da je naša reprezentacija odigrala jako veliku ulogu kao faktor toga hrvatskog identiteta, ponosa i navijača. I recimo najbolji primjer toga je što već krojimo planove oko hrvatske reprezentacije, a ne kanadske reprezentacije“, zaključuje Michael.
