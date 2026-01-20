Igor Pajač delegiran za utakmicu Europske lige

Podijeli :

Nakon kratkog "zimskog sna" vratila su nam se europska natjecanja. Tako su u utorak i srijedu na rasporedu susreti Lige prvaka dok će se u četvrtak igrati utakmice Europske lige.

Upravo za drugi rang europskog natjecanja je delegiran jedan hrvatski sudac. Riječ je o Igoru Pajaču kojemu je dodijeljen ogled portugalske Brage i engleskog Nottingham Foresta.

Njemu će sudačku postavu upotpuniti Boja Zobenica i Ivan Mihalj kao pomoćni suci te Zdenko Lovrić kao četvrti sudac. VAR sudac bit će Ivan Bebek dok će njegov pomoćnik biti Slovenac Matej Jug.

Pajaču će ovo biti treća utakmica u skupini Europske lige, a uz to je sudio i Ligu prvaka. Tada je dijelio pravdu na susretu Athletic Bilbaa i azerbajdžanskog Qarabaga.