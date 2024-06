VIDEO / Kanađani prate Vatrene diljem svijeta: ‘Hrvatska može u osminu finala, kupili smo karte’

Podijeli :

Ekipa Sport Kluba u Njemačkoj je razgovarala s navijačima koji stižu iz Kanade kako bi podržali Vatrene. Iako rođeni u Kanadi, zbog hrvatskih korijena otkrili su što osjećaju kao 'vatreni Hrvati'.

Dojmovi nakon remija protiv Albanije?

“Nije poraz, ali bilo je razočaravajuće kao da smo izgubili. Mislim da sad gledamo novu generaciju, čekamo mlade igrače i mislim da će sve krenuti nabolje u godinama koje dolaze.”

Jeste pratili Hrvatsku i na drugim turnirima?

“Da, bili smo i u Kataru. Fotografirali smo se s Dalićem i bili smješteni u istom hotelu s igračima. Fantastičan rezultat za Hrvatsku, ali u Njemačkoj je atmosfera puno bolja, sasvim druga razina. Nikad nismo doživjeli atmosferu poput sinoćnje.”

Kako ljudi u Kanadi doživljavaju Luku Modrića?

“Njega cijeli svijet obožava, ne samo Hrvatska i Kanada. Ovo bi mu mogao biti zadnji turnir, a u ponedjeljak možda i zadnja utakmica u dresu reprezentacije. Ipak, nadam se da to neće biti slučaj.”

Što očekujete protiv Italije?

“Nadam se da će do biti utakmica povratka, igrači moraju igrati za Luku, bit će to solidan rezultat. Stići ćemo do vrha, imamo karte za osminu finala i pratit ćemo Vatrene u Berlinu.”