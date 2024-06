Špehar uoči Eura: Uživajmo u Luki takav se ne rađa često

Podijeli :

Europsko nogometno prvenstvo je pred vratima, Hrvatska se nalazi u skupini B sa Albanijom, Italijom i Španjolskom.

Robert Špehar bio je reprezentativac Hrvatske za koju je upisao 14 nastupa i zabio jedan gol. U razgovoru za Sportklub izdvojio je dobar i loš trenutak kao igrač te odnose sa izbornicima u svoje vrijeme. Uz to, osvrnuo se na Perišića i Modrića, skupinu na Euru te idealnih 11 igrača.

Koji trenutak vam je bio dobar, a koji loš u vašoj igračkoj karijeri?

“Loš je kada sam sa 8 godina došao u Osijek. To je bila 1978. i rekli su mi da sam premlad jer tada nije bilo limača, da odem doma te da dođem za dvije godine s obzirom da je upis bio moguć tek sa 10 godina. To su mi bile najduže i najteže dvije godine, koje nisam mogao dočekati da se upišem. Dobar je kada su me primili dvije godine kasnije.”

U reprezentaciji Hrvatske bili ste od 1992. do 1996. godine. Prepričajte nam svoje odnose sa tadašnjim izbornicima Stankom Poklepovićem, Vlatkom Markovićem i Miroslavom Ćirom Blaževićem.

“Bio sam do 1998., ali nema veze. Bio sam dobar i imao jako dobre odnose sa svim izbornicima sve do mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva 1998. godine.”

Koja reprezentacija je na Europskom te Svjetskom prvenstvu bila najbolja te najteža (u razdoblju kada ste bili reprezentativac)?

“Nijedna reprezentacija poput Brazila, Argentine, Engleske i Španjolske nam nije teška. Kada smo mi pravi, onda svi drhte.”

Što možemo očekivati od Perišića i je li Modrić igra zadnji put za Hrvatsku na ovom Euru?

“Kada pričamo o Perišiću i Modriću, moramo dodati gospodin Perišić i Modrić u kopačkama. Naravno da se Perišić vraća nakon ozljede i pozdravljam da ga je izbornik Dalić pozvao. On sam mora odlučiti koliko će igrati i koliko će biti u mogućnosti. Modrić je najbolji igrač ikada, koji je kročio po terenima. Teško će se netko takav roditi. Ima lakoću igranja nogometa i status vođe. Neponovljivo!”

Zašto smo na Svjetskim prvenstvima dolazili do medalja u odnosu na Euro? Koji je razlog tome?

“Nikada nismo bili prvaci svijeta, ali ovo što je jedna mala i ponosna zemlja igrala završnice velikih natjecanja je dokaz da smo već prvaci svijeta. Mi možemo izgubiti polufinala, finala i biti drugi ili treći na svijetu. Sve velike zemlje, odnosno sve male zemlje osim onih velikih to sanjaju. Mi smo već prvaci svijeta, a trebali bi biti prvaci Europe.”

Protivnici Hrvatske u skupini su Albanija, Italija i Španjolska. Vaša prognoza kako ćemo proći?

“Za nas to je najteža moguća skupina. Da smo birali, težu grupu ne bi izabrali. Međutim, isto je Albaniji, Italiji i Španjolskoj. Svatko od njih želio je izbjeći Hrvatsku i sve ostale reprezentacije. Ovo je najbolja, ali i najteža skupina. Sretno Daliću i dečkima. Neka se bore i neka budu pravi što god naprave, čak da ispadnu u skupini.”

Recite mi vaših idealnih 11 reprezentacije Hrvatske od 1990. do ove godine u formaciji 4-4-2?

“To mi je najteže pitanje jer je bilo toliko dobrih i velikih igrača. Dakle, golman Ladić, desno Šimić, lijevo Jarni, dva stopera Gvardiol i Ćorluka, veznjaci Bokšić, Olić, Modrić i Boban te napadači Šuker i Mandžukić.”