Southgate: Ovo je bilo daleko od idealne noći, moramo ostati mirni

AP Photo/Kin Cheung via Guliver Image

Nogometna reprezentacija Engleske je poražena u posljednjoj pripremnoj utakmici na Wembleyju s 1-0 od Islanda te su izabranici Garetha Southgatea ispraćeni zvižducima na Europsko prvenstvo koje za šest dana započinje u Njemačkoj.

Engleski izbornik je nakon loše igre svoje momčadi ustvrdio da mu je jasna reakcija navijača te da se nada da će to pomoći njegovim igračima da se fokusiraju na ono što ih očekuje na Euru.

Southgateova momčad je doista djelovala bezopasno u napadu i porozno u obrani, što je iskoristio Jon Dagur Thorsteinsson te islandskoj reprezentaciji, koja se nije kvalificirala za Euro, i njenim navijačima donio još jednu nezaboravnu pobjedu nad Englezima.

“Jasno je da izvedba nije bila na razini na kojoj je trebala biti. Mislim da postoje neki vrlo jasni razlozi za to, i to nam zapravo daje priliku da se stvarno usredotočimo, jer ove posljednje utakmice prije turnira mogu to poremetiti, jer su igrači zabrinuti oko izbora i ne žele se ozlijediti”, rekao je engleski izbornik.

“Ovo je bilo daleko od idealne noći. Neću skrivati razočaranje ovom izvedbom. Najviše me razočarao dio igre bez posjeda, jer nismo dobro pritiskali suparnika. Bili smo previše rastegnuti. U posljednje dvije ili tri utakmice smo bili izvrsni u tome, tako da je to dio koji stvarno moramo ispraviti. S loptom smo mogli biti bolji, ali svejedno smo stvorili jako, jako dobre prilike”, analizirao je Southgate.

“Isto tako, moramo ostati mirni jer znamo što trebamo ispraviti i na tome ćemo raditi od sada do utakmice sa Srbijom”, poručio je engleski izbornik čija će momčad prvi nastup na Euru imati 16. lipnja u Gelsenkirchenu.

Osim protiv Srbije, Englezi će u skupini C igrati i protiv Danske (20. lipnja) te Slovenije (25. lipnja).