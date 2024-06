Schildenfeld: Četiri milijuna izbornika pametuje, ali Daliću je nezamislivo teško

Podijeli :

Utakmica protiv Italije u ponedjeljak će odrediti sudbinu Hrvatske na ovogodišnjem Euru. Izabranici Zlatka Dalića sada moraju do pobjede kako bi osigurali prolaz u nokaut-fazu.

Brojni su problemi u Dalićevoj momčadi. Obrambene nedostatke, agresivnost igre i još neke aktualnosti za Index je komentirao Gordon Schildenfeld, bivši stoper Vatrenih koji je za reprezentaciju upisao 29 nastupa i zabio jedan gol.

Kako biste ocijenili samokritiku izbornika Zlatka Dalića? Je li ona nedovoljna, adekvatna ili je na mjestu?

Gledam što se priča na TV-u, ali teško je biti trener. Nas ima trenutno četiri milijuna izbornika, ali nema smisla pametovati. Svi u reprezentaciji su dovoljno pametni i iskusni da znaju što je dobro, a što loše. Lako je sjediti poslije utakmice i udarati po njima, sa strane piti kavu dok oni trče na terenu. Meni je teško i izjave davati jer ne znam što se događa unutra. Ne znam ni ideje, probleme ili ozljede. Imamo tu izbornika Dalića, Ćorluku i Olića koji su dovoljno pametni da znaju što treba.

Hrvatska je na Euru dobila samo jedan žuti karton. Dobio ga je treći vratar Ivica Ivušić. Španjolska je jučer dobila tri žuta kartona protiv Italije, a Italija dva. Kako to komentirate?

Da smo pobijedili protiv Albanije, onda bi se pričalo da smo super i pametni jer ne dobivamo žute kartone. Definitivno jest indikator da je nedostajalo agresivnosti, da se to malo podigne. Siguran sam da će se to sve promijeniti jer sad idemo na sve ili ništa. Harakiri. Sad se mora i koncentracija je na maksimumu.

Kako ubrzati igru Hrvatske? Protiv Italije će to biti neophodno, tim više što ni Talijani nemaju brze i okomite igrače poput Yamala ili Nica, izuzev Chiese koji nije u formi? Je li rješenje promijeniti formaciju u 4-2-3-1?

Talijani nisu loši, ali nisu jaki kao prije. Imaju kvalitetu. Ali vidjeli smo Španjolce jučer, trče svi nazad kad Talijani imaju loptu jer znaju da je protivnik opasan. Talijani su imali par dobrih situacija gdje je to djelovalo opasno. Ako ostavimo Talijane 1 na 1, ne znam kako će to biti.

Oni igraju iza lopte, zatvaraju svoj kazneni prostor i naprijed idu na kontre i polukontre. Također, imaju i kvalitetu da znaju izaći iz presinga s loptom. Možda će protiv nas igrati drugačije nego protiv Španjolske, koja igra fantastičan presing. Ako se povučemo nazad, Talijani neće nabijati loptu kao Albanci.

Koja je idealna postavka hrvatske obrane za Italiju? Smatrate li i vi da Gvardiola treba zacementirati na stoperu?

Apsolutno se slažem. Stil reprezentacije i Manchester Cityja nije jednak. Ako se igramo izbornika, Gvardiol bi mi bio stoper, a Šutalo uz njega. On mi nije loš, nije on to toliko loše odigrao dosad. U nekim je situacijama mogao bolje. Dobro se borio s Manajem.

Nije to lako. Slažem se da ga je morao ganjati sa strane ili da je trebao ići ispred, a da Gvardiol pazi na prostor iza njega. Manaj je ionako igrao sam u napadu. Samo ga je trebalo malo kvrcnuti, a onda neka vezni hvataju što otpadne. Znamo da Talijani neće igrati tako.