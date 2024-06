Pravilo španjolskog izbornika: ‘Ulazi nas 11, izlazi nas 11!’

Podijeli :

AP Photo/Francisco Ubilla via Guliver Image

Španjolci su ušli u zadnju fazu priprema za početak Eura.

Upravo protiv hrvatske reprezentacije Furija otvara Euro u subotu u Berlinu, a onda ih čekaju Talijani 20. lipnja u Gelsenkirchenu te Albanci četiri dana kasnije u Dusseldorfu.

Pred španjolskim izbornikom Luisom de la Fuenteom zahtjevan je posao, a Marca otkriva kako de la Fuente igračima ponavlja jednu te istu rečenicu i traži od njih da je se drže od prve do zadnje minute.

“Ulazi nas 11, izlazi nas 11!”, zapovijed je, koju zna svaki španjolski reprezentativac te ona znači kako su crveni kartoni zabranjeni te da su isljučenja grijeh koji se ne smije raditi.

Protivničke provokacije, protestiranje zbog sudačkih odluka, gubitak kontrole, sve je to zabranjeno u španjolskom taboru, no u nogometu se ne može baš sve kontrolirati. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na utakmici protiv Hrvatske.

Međutim, zanimljiv je i podatak da je Španjolska u novijoj povijesti zaradila tek dva crvena kartona, jedno je djelo Piquea 2013., a drugo Diega Llorentea šest godina kasnije.