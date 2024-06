Modrića pitali kako će ga Španjolska zaustaviti: ‘Neka vam oni objasne kako to misle napraviti’

Podijeli :

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Kapetan Vatrenih je najavio susret protiv Španjolske.

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 18 sati u Berlinu započinje svoj put na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Prvi susret u skupini, Hrvatska će igrati protiv reprezentacije Španjolske, a taj okršaj najavio je Luka Modrić koji je sudjelovao na konferenciji za medije:

“Veselimo se. Igrali smo već nekoliko puta sa Španjolcima, detalji će odlučivati, morat ćemo paziti na njih. Nikad ne dosadi igrati tako velike utakmice. Zadnjih nekoliko godina smo pokazali da pripadamo samom vrhu. Na Eurima nam je falio taj korak više da napravimo rezultat. Veselimo se turniru, nadam se da možemo napraviti nešto veliko.”

Novinari su ga pitali za usporedbu aktualne španjolske generacije s onim prethodnima:

“Ne volim uspoređivati generacije. Španjolska iz 2008. i 2012. je jedna od najboljih generacija u povijesti. Siguno je nova generacija puna talenta, dobar miks mladosti i iskustva. Navikli su igrati ovakve turnire, vrlo dobra ekipa. Brza i talentirana. Zaista su dobri i talentirani. Prije je baza možda bila više Barcelona i Real, a danas je to uglavnom iz drugih klubova. Izbornik daje priliku i drugim igračima koji su imali dobre sezone. Talent, raznovrsnost, brzina, snaga… To su njihove snage. Sigurno su jedni od favorita. Nadam se da ćemo mi biti pravi i onda mislim da možemo ostvariti dobar rezultat.”

Osvrnuo se na mladu zvijezdu Španjolske, igrača Barcelone Laminea Yamala:

“Godine nisu bitne. Najbitnije je ono što pokazuje na terenu. Yamal pokazuje neke nevjerojatne stvari i s pravom ga svi ističu kao najveću opasnost u Španjolskoj. Strašan potencijal i talent. Pred njim je velika karijera.”

Španjolska navodno ima posebni plan za zaustavljanje Modrića, a kapetan Hrvatske je imao kratak odgovor:

“Čudno pitanje. Ali to pitajte Španjolce, neka vam objasne kako to misle napraviti.”

Pričao je o ranoj fazi svoje karijere:

“Od 2006. sam napredovao kao igrač u svim segmentima. Iskusniji sam i to je to. Teško mi je pričati o sebi, to prepuštam drugima. Najveća razlika je u godinama.

Uvijek sam vjerovao u sebe. Da mi je netko dao neki papir i rekao ‘napiši što želiš ostvariti‘, definitvno bi me bilo strah sve to napisati, nisam to očekivao. Sretan sam što sam tu. Sjećam se 2006. i te fenomenalne atmosfere, nadam se da će tako biti i sutra, a da ćemo mi na terenu biti pravi. Što se tiče prognoza, nas ne smeta što druge stavljaju kao favorite, a nas kao neko iznenađenje. Fokusirani smo na sebe i pokazujemo zajedništvo, samo tako možemo pokazati velike stvari.”

Za kraj je prokomentirao i čitavu skupinu u kojoj se još nalaze Italija i Albanija:

“Grupa je dosta teška, možda i najteža na prvenstvu. Mi smo tu da bismo napravili veliki rezultat. Zadnjih godina smo pokazali nogomet na visokoj razini, u rangu najboljih reprezentacija na svijetu. Vjerujem da to možemo ponoviti i na ovom Euru.”