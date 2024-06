Kek uoči Srbije: Mi smo odgovorni zbog svog naroda!

Podijeli :

Stvari koje tražite očito su dio svlačionice. Neke dileme idu na ovaj ili onaj način. No, jasno je da ovaj put jedanaest igrača neće biti dovoljno, zbog ritma i agresivnosti nastojat ćemo održati što veći tempo. Razmišljati kako zadržati imidž na razini 90 minuta koliko traži kvalitetan protivnik poput Srbije

Matjaž Kek, izbornik nogometne reprezentacije Slovenije s nestrpljenjem dočekuje dvoboj protiv Srbije. Svjestan je da remi protiv Danske otvara neke mogućnosti. O svojoj momčadi je rekao:

“Siguran sam da će ova momčad rasti iz minute u minutu u ovakvom okruženju i atmosferi. Iluzorno je očekivati ​​da će uvijek sve biti idealno, čak i puno veće reprezentacije i zvučnija imena imaju problema. Za mene je bitno da su dečki opušteni, da imaju svoj cilj i respekt prema protivniku,” ističe izbornik Matjaž Kek uoči utakmice sa Srbijom.”

I dodaje.

“Svjesni smo kvalitete srpske reprezentacije, i oni su nakon dugo vremena na prvenstvu. Govoriti o pojedincima iz srpske reprezentacije bilo bi nekorektno prema ostalima. Putevi do cilja su različiti, ali nadam se da ćemo još jednom dokazati da zaslužujemo biti na ovom prvenstvu.”

Tko će početi sutrašnju utakmicu?

Kakvu atmosferu očekuje na utakmica?

“Spomenuo sam nakon utakmice s Danskom da sam impresioniran atmosferom na stadionu, bez obzira na važnost utakmice i rivalstvo, to je nešto što bi trebalo krasiti sport. Nažalost, nije uvijek tako, ali ja na to gledam pozitivno. Nekada je to bila zajednička država, nadam se da će ovo stvoriti pozitivnu atmosferu. Da će navijači jedne i druge strane navijati za svoju stranu i poštovati protivnika. Rivalstvo je veliko, ali svjesni smo da je pred nama teška utakmica. Mislimo na sebe i nadamo se da ćemo preuzeti odgovornost prema slovenskim navijačima.”