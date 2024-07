Mbappe: Igrati s maskom je apsolutno užasno, potpuni horor

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver Image

Kylian Mbappe već u prvoj utakmici na Euru je slomio nos, a sada je ispričao kakva su mu iskustva s maskom.

“Nisam mislio da će biti, ali igrati s maskom je apsolutno užasno, potpuni horor. Stvarno je neugodno, ali moram samo reći hvala na maski. Stvarno je teško. Ograničava vam vid, a znoj se nakuplja pod njom pa ga morate skinuti kako biste ga pobrisali. Čim ju budem mogao skinuti, to ću učiniti, ali nemam izbora. Takav će biti i moj turnir. Samo tako mogu igrati. U početku mi je bilo teško, nisam baš puno spavao. Proveo sam dvije noći bez sna. Bilo je stvarno teško sjediti na klupi protiv Nizozemske znajući da nisi sposoban pomoći. Osjećao sam se prilično bespomoćno. Ali, na sreću, mogao sam igrati protiv Poljske”, rekao je Mbappé .

“Mislim da ste meta, ako igrate sa slomljenim nosom, a nos još niste operirali. Već je polomljen. Neće se više polomiti, haha. Kada se to dogodilo nisam puno razmišljao o tome. Nisam osjetio da mi je nos slomljen. Kad sam vidio izraz lica njihovog igrača, shvatio sam da nešto nije u redu. Vidio sam se u ogledalu i mislio sam da je loše. Znao sam na što pristajem kada sam odlučio da neću ići kući i da neću na operaciju i da ću igrati. Ali spreman sam dati sve što mogu za ovaj dres i pomoći Francuskoj da ode što dalje. Ako to znači da će me netko udariti po nosu, neka tako i bude”, rekla je francuska zvijezda i za kraj poručila: