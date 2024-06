Livaković: Pet primljenih golova u dvije utakmice? Nije ugodno, prvo meni, a onda i ostalima

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Golman Vatrenih je najavio okršaj s Italijom.

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u prilično kompleksnoj situaciji na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Nakon dva odigrana kola, Vatreni imaju svega dva boda i potrebna im je pobjeda protiv Italije u ponedjeljak za prolazak skupine.

Na današnjoj konferenciji za medije je uz Brunu Petkovića sudjelovao i vratar reprezentacije Dominik Livaković koji se na početku dotaknuo talijanskog golmana Gianluigija Donnarme:

“Bio je najbolji igrač zadnjeg Eura. Odličan je golman, mlad i sve najbolje o njemu.”

Osvrnuo se na različite postave u obrambenoj liniji kroz prethodne dvije utakmice:

“Počeli smo s različitim obranama, ali sve to su kvalitetni igrači. No, pet golova primljenih u prve dvije utakmice nije ugodno, prvo meni, a onda i svima. Moramo poraditi na nekim segmentima i popravit ćemo to u sljedećoj utakmici.”

Posebno je naglasio neke od talijanskih napadača na koje treba obratiti posebnu pozornost:

“Svaka utakmica na velikom natjecanju je kvalifikacijska. Sami ovisimo o sebi u toj utakmici i to je dobro. Što se njihovih igrača tiče, imaju stvarno kvalitetnu ekipu… Scamacca, Chiesa, Fratesi, to su kvalitetni igrači u dobrim klubovima. Treba ih dobro analizirati i pripaziti na njih.”

Utakmica između Hrvatske i Italije igra se u ponedjeljak od 21 sat u Leipzigu.