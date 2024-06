Koeman jedno, Deschamps drugo: Evo što izbornici kažu o poništenom golu

Podijeli :

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Utakmica između Francuske i Nizozemske bila je prva na EURU koja je završila 0:0, a sporan trenutak bio je poništeni pogodak Xavija Simmonsa dvadesetak minuta do kraja.

Cody Gakpo je bio istaknuto ime u pripremi prilike za Memphisa Depaya, čiji je udarac završio u bloku. Na odbijenoj lopti je bio Xavi Simons i iz prve ju poslao u donji lijevi kut francuskog gola. Krenulo je slavlje na travnjaku i na narančastom dijelu tribina, ali ga je ubrzo prekinuo pomoćni sudac koji je podignuo zastavicu signalizirajući zaleđe.

U njemu je bio Simonsov suigrač Denzel Dumfries, pokraj kojeg je lopta prošla i završila u mreži.

Dugo je trajala provjera u VAR sobi, u kojoj su zaključili da je Dumfries zasmetao francuskom vrataru Maignanu i tako poništili slavlje Nizozemaca.

“Pogodak je poništen. Ne znam. Okupili su se suci. Bio je tu igrač koji je onemogućio našem vrataru da ubaci. Trebalo im je vremena da donesu odluku, zapravo sam se iznenadio koliko im je trebalo, gledajući situaciju na ekranu. Nema se što razmišljati,” rekao je francuski izbornik Didier Deschamps.

Ronald Koeman, izbornik Nizozemske, bio je drugačijeg mišljenja.

“Dumfries je bio u ofsajdu, to je istina, ali nije smetao vrataru. Kad to nije slučaj, gol bi se trebao računati, po meni. I trebalo im je pet minuta da provjere! Jer je tako teško… Ne razumijem to. Još jednom – po meni, nije bilo ometanja golmana”, ističe Koeman.