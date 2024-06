Katalonski novinar: Škotska igra na Euru, zašto ne bi i Katalonija? Modrić ili Xavi? Modrić!

Podijeli :

Naš Antonio Baković odradio je zanimljiv intervju s kolegom iz Španjolske, točnije Katalonije. Imao je zanimljiva viđenja o našoj utakmici sa Španjolcima, rekao nam je kako diše Katalonija i navija li se za Španjolce. A rekao nam je i tko je bolji, Modrić ili Xavi.

Koje je vaše, katalonsko viđenje utakmice Hrvatske i Španjolske, što očekujete?

“Katalonsko je viđenje da želim uspjeh katalonskim igračima koji sudjeluju u utakmici, s druge strane miješani su osjećaji jer bi voljeli da Katalonija igra na međunarodnim natjecanjima. Trenutno nam nije dozvoljeno kao Škotskoj koja također nije zemlja, ali… Također, imam velike simpatije prema Hrvatskoj. Ponavljam, želim sreću katalonskim igračima. Razlog zašto Španjolska nije dobra kao nekada je baš taj što više nemaju puno katalonskih igrača, posebno Barcelone Pepa Guardiole. Tada je 70% igrača bilo iz Katalonije pa možemo reći da su baš oni osvojili Europsko i Svjetsko prvenstvo.”

Kada se pojavila ideja da Katalonija mora biti samostalna i koliko ljudi u Kataloniji podržava tu ideju?

“Nećemo puno pričati o politici, ali ima tu i sportski segment. U Kataloniji je duga sportska tradicija, posebno nogometna. Imamo katalonski sportski savez, reprezentaciju, La Masiu u Barceloni. Imamo sve preduvjete, a FIFA reprezentaciji dozvoljava samo da igraju prijateljske utakmice pa imamo samo par utakmica godišnje. Nekada igramo i s velikim zemljama poput Brazila, nekada i na Camp Nou, koji bude ispunjen. Imamo interesa, ali eto do tada ćemo gledati Španjolsku, nemam ništa protiv Španjolske, ali bilo bi lijepo imati vlastitu momčad na turniru.”

Što mislite o igračima iz Katalonije, kakav je osjećaj kad oni igraju ipak za Španjolsku? Kako se onda osjećate? Je li to mirno prihvaćate?

“Sve je to ok, na kraju dana i oni su sportaši koji žele igrati na velikim natjecanjima. I oni su Španjolci, svi znamo što Guardiola misli o Kataloniji, ali i on je igrao za Španjolsku. Ako ste nogometaši, možete odabrati što želite, živimo u demokraciji.”

Vratimo se nogometu i Hrvatskoj, što mislite o ovoj hrvatskoj momčadi jesmo li jaki kao srebrni iz Rusije i brončani iz Katara?

“Hrvatska je jako mala zemlja, kao i Katalonija. Imate veliku tradiciju nogometa, a najvažnije imate Modrića!”

Modrić ili Xavi?

“Teško pitanje, Modrić još igra i heroj je. Modrić je živuća legenda nogometa, Xavi je bio legenda, ali Modrić i dalje igra…”

Za kraj, tko će iz skupine proći dalje?

“Mislim da su i Španjolska i Hrvatska favoriti i da prolaze dalje”.