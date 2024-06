Deschamps i Griezmann složni: Bilo je intenzivno, falili su samo golovi

Podijeli :

xMatthieuxMirvillex via Guliver

Utakmica nogometnih reprezentacija Nizozemske i Francuske, koja je u petak odigrana na stadionu RB Leipziga, prvi je dvoboj na Europskom prvenstvu u Njemačkoj koji je završio bez pogodaka.

Tako su se te dvije reprezentacije sa po četriri boda izdvojile na vrhu ljestvice u skupini D, preskočivši Austriju koja ima tri boda nakon što je svladala Poljsku sa 3-1. Poljaci su bez bodova.

Francuska je u dvoboj protiv Nizozemske ušla bez Kyliana Mbappea, kojem je u prvom nastupu na ovom Euru slomljen nos. Najopasniji francuski napadač je imao pripremljenu masku, za slučaj da Didier Deschamps osjeti potrebu ubaciti ga u igru, ali se to nije dogodilo.

Francuski izbornik nije bio nezadovoljan nakon susreta u kojem su podijelili bodove:

“Nažalost, nismo uspjeli pogoditi mrežu. Bila je to utakmica visokog intenziteta i bio sam zadovoljan onime što su moji momci večeras pokazali. Bio sam razočaran nedostatkom efikasnosti pred golom. No, činimo dobre stvari u napadu. Ima puno pozitivnih stvari, a treba uzeti u obzir da smo igrali i protiv dvije snažne momčadi. No, moraš postizati golove da bi pobjeđivao. Nadam se da ćemo se popraviti u sljedećoj utakmici tako da možemo ispuniti svoj prvi cilj, a to je plasman u osminu finala”

Slaže se s njim i Antoine Griezmann:

“Imao sam dvije prilike, ali lopta mi je ostala među nogama. To je stvarno šteta. To nam je nedostajalo u ove dvije utakmice. Moramo na tome poraditi. Mislim da smo se dobro branili, taktički smo dobro bili posloženi, nedostaju nam jedino golovi napadača. No, mirni smo, bit će to dobro”, rekao je za M6.