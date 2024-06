Del Piero: Modrićev mozak je genijalan, a iz utakmica s Hrvatskom sjećam se samo – boli!

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler via Guliver Images

Uoči početka Europskog prvenstva, veliki intervju za sportsku platformu Sofascore dao je bivši talijanski nogometni reprezentativac Alessandro Del Piero.

S njim je razgovarala slavna brazilska novinarka Isabela Pagliari kojoj je odmah otkrio može li njegova Italija obraniti naslov:

“Italija je iznenadila svijet prije četiri godine i osvojila Europsko prvenstvo. A prije i nakon toga nije se niti plasirala na Svjetsko. To je malo ludo. I možda se nešto ludo dogodi i ovo ljeto. Druge momčadi su na papiru bolje, ali mi Talijani uvijek izvučemo nešto posebno u ovakvim situacijama. Za mene su ipak favoriti Francuska, Engleska i Portugal.”

Intervju je snimljen u Zadru, tako da Del Piero nije mogao izbjeći pitanje o Hrvatskoj i Luki Modriću:

“Hrvatska je već pokazala svijetu koliko je dobra“, na što se odmah s ironičnim osmijehom nadovezala Isabela:

“Ja sam iz Brazila, znam to“, aludirajući na četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru, kada su Hrvati izbacili favorizirane Brazilce koji su sanjali naslov.

A Del Piero je nastavio sipati hvalospjeve:

“Hrvatska je država od četiri milijuna ljudi, a imaju toliko kvalitetnih igrača, to je nevjerojatno! Luki bi to mogla biti zadnja prilika za trofej s reprezentacijom. Ali on više ništa ne mora dokazivati svijetu. On je prvak u svakom smislu te riječi, kao čovjek i kao nogometaš. Užitak ga je gledati kako nastupa. Krase ga dvije stvari: strast prema igri i inteligencija. Mozak mu je genijalan, to ga je stvorilo kao igrača. Jer kada ga vidite s njegovih 65 kilograma, pitate se gdje će? Ali onda u trenutku ugledate magiju, stvara prilike, ne gubi loptu i vodi svoju momčad kroz utakmice.“

Del Piero se u intervjuu prisjetio i svojih iskustava iz utakmica protiv Hrvatske:

“Sjećam se samo boli! Kada igrate protiv njih, vidite i osjetite kako su fizički snažni, jaki na nogama, čvrsti, moćni sportaši! Svaki put su bile velike bitke”, rekao je nekadašnji igrač Juventusa.

Cijeli intervju s legendarnim Del Pierom pogledajte ovdje.