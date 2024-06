Dalić se osvrnuo i na suca: ‘Zakidao nas je, nije slučajno poslan na tu utakmicu’

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Dosta se prašine podiglo i oko suđenja Nizozemca Dannyja Makkelieja u Leipzigu.

Govorio je na tome o presici i izbornik Zlatko Dalić, dan nakon remija s Talijanima.

“Neću preskočiti suca. Nije on kriv. Mi smo sami imali sve u svojim rukama. Primimo gol u 95. protiv Albanije, 98. protiv Španjolske. Umjesto šest bodova, imamo dva. On nije slučajno tamo poslan na tu utakmicu. Zakidao nas je i kulminacija je bila tih osam minuta produžetka. Italija bi išla dalje i s tri boda. Nije to razlog, ali želim se boriti za Hrvatsku. Smeta mi to.”

Podsjetimo, Hrvatska je dobila čak šest žutih kartona na toj utakmici, dok su Talijani dva po pitanju igrača, Calafiori i Fagioli su požutjeli debelo u sudačkoj nadoknadi.