Bivši Vatreni poručio: ‘Imamo jednu prednost protiv Italije, zato sam sto posto siguran u pobjedu!’

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Podijelio je svoje mišljenje pred ključnu utakmicu Vatrenih protiv Italije.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje važna utakmica s Italijom u okviru trećeg kola grupne faze Europskog prvenstva.

Nakon razočaravajućih predstava protiv Španjolske i Albanije, izabranici Zlatka Dalića imaju svega jedan osvojeni bod, međutim s pobjedom protiv Italije mogu doći do drugog mjesta u grupi koje ih direktno vodi u osminu finala.

Utakmicu s Talijanima te dosadašnji dio prvenstva, za Index je komentirao bivši reprezentativac, Igor Pamić:

“Moramo na jedan realan način komentirati ono što smo svi vidjeli, ali jako mi smeta što se potencira da je Marcelo Brozović naš jedini loš adut. Smatram da to nije korektno zato što općenito igra reprezentacije nije izgledala dobro. Da je samo Brozović bio loš, mi bismo Albaniju pobijedili. To moramo svi zaboraviti i potpuno drugačije se pripremiti za Italiju. Brozović nije bio ključni problem Hrvatske.”

Tvrdi da je Dalić morao promijeniti koncepciju igre:

“Prema najavama, Brozović će protiv Italije završiti na klupi, a umjesto njega će igrati Luka Sučić. Nemam ništa protiv takve promjene, ali ne trebamo se praviti pametni. Naša reprezentacija sad treba mir. Svi koji volimo Hrvatsku i želimo pobjedu ne smijemo previše analizirati i polemizirati, a izbornik zna što mu je u glavi i on će sam odgovarati za svoje poteze. Zlatka Dalića dobro poznajem i on isto mora biti u formi za ovu utakmicu, koju po meni možemo i vjerujem da hoćemo pobijediti. Komentirao sam prije da Luku Modrića treba više rasteretiti od obrambenih zadaća. Ako izađu Modrić, Kovačić i Sučić u veznom redu, to je jedna puno ofenzivnija varijanta.

S tim trojcem u veznom redu morat ćemo potpuno mijenjati koncepciju i ideju igre. Jedna stvar mi je dosad bila vrlo interesantna. Stalno pričamo o godinama igrača i biološkim faktorima te komentiramo ligu u kojoj Brozović igra. Možda smo ipak trebali mijenjati konstrukciju svoje igre. Sve što smo radili prije dvije-tri godine sada nije trebalo raditi u otvaranju jer znamo koliko se Modrić, Brozović i Kovačić troše kroz izvlačenje i visoki pritisak. Mi smo neke stvari trebali raditi drugačije da bismo njih sačuvali i omogućili im da budu u pravom elementu, kakvi oni mogu biti. Međutim, mi smo stalno imali problem da se dotičemo Modrića i Brozovića, a problemi su drugdje.”

Smatra kako je Dalić napravio pogrešku s čestim rotiranjem obrane:

“Josip Stanišić je startao prvu utakmicu, a već drugu je završio na klupi. Znamo kakvu je sezonu Josip Šutalo imao u Ajaxu, a mi umjesto da ga spašavamo, stalno ga puštamo na otvorenom prostoru i cijedimo ga. Joško Gvardiol jednu utakmicu igra beka pa onda stopera. Marin Pongračić igra prvu utakmicu pa ispadne iz momčadi i onda je valjda kriv za sve protiv Španjolske, što se ja ne slažem. Ivan Perišić nije dugo igrao, a mi ga stavljamo na lijevog beka? To su bile krive odluke i izbornik to sigurno zna. Svi smo vidjeli kako je to izgledalo. Mi protiv Italije prije svega moramo imati uravnoteženost momčadi i puno više zajednički kao momčad igrati tu utakmicu jer ovo kako smo mi izgledali protiv Albanije jednostavno nije bilo dobro.”

Slaže se da smo igrali bolje u drugom poluvremenu protiv Albanije, ali ni tom razinom nije oduševljen:

“Hrvatska se dignula u drugom poluvremenu protiv Albanije, ali čak ni to nije bilo dobro. Mi smo imali inicijativu, oni su bili inferiorni i ispraznili su se prvo poluvrijeme kad su nas praktički gazili. Međutim, da smo igrali protiv neke bolje momčadi od Albanije, i u drugom poluvremenu bi nas kaznili jer je to sve skupa bilo preširoko i linije su bile previše rastegnute. Ok, rezultat je tako diktirao, ali mi se nismo uspjeli prilagoditi ni nakon vodstva 2:1 i tu treba tražiti razloge i put da se Italiju pobijedi. Hrvatska je u prednosti po meni, ali moramo puno na sebi poraditi. Dalić to zna i igrači su sigurno isto svjesni svega. To je naša prednost jer Hrvatska može puno bolje, a nisam uvjeren da Italija može puno bolje. Zato sam sto posto siguran da ćemo mi pobijediti tu utakmicu. Opet ću se vratiti na obranu. To je veliki problem. Ključ naše strukture i naših rezultata je bila obrana. To me nitko ne može razuvjeriti. Možda Brozović i Modrić nisu bili na nivou kakvom su nekad bili, ali ne možemo na ovakav način primati golove. Moramo skupiti svoje linije i moramo biti kompaktni.”

Kaže da ne vidi opciju sastavljanja momčadi koja ne uključuje Luku Modrića:

“Sjetimo se kako smo igrali u Kataru na Svjetskom prvenstvu. Nismo mogli previše u napadu, ali nismo protivniku dali skoro ništa. Imamo tu kvalitetu da stvorimo dovoljno prilika i prema naprijed, ne puno, ali dovoljno, no jednostavno si ne smijemo dozvoliti da tako olako primamo golove. Nemamo više što pričati o standardizaciji jer sad je to gotovo. Sve stane u jednu utakmicu, ali treba sastaviti momčad koja će moći odgovoriti Italiji, a isto tako da se Modrića maksimalno iskoristi. Ja ne vidim nikakvu opciju bez Modrića u sastavu. Naša ideja igre mora biti takva da protivnika respektiramo, ali i da dovedemo Modrića u situacije u kojima je on najbolji.”

Pamić nema previše dvojbi kada su napadačke opcije u pitanju:

“Kod slaganja napadačke linije, koju u našoj koncepciji čini prednja trojka, mora se isto misliti o toj kompaktnosti. Po meni, Ante Budimir je u ovom trenutku najbolje rješenje za vrh napada, ali to ne znači da i druge opcije ne mogu funkcionirati. Izbornik slaže momčad i on najbolje zna kakva je situacija i kako će to najbolje izgledati. Međutim, Budimir nam daje dodatnu snagu u pokretljivosti, duelu, presingu, obaveznoj igri i skoku u obje faze igre. On ima puno prednosti koje možemo sada iskoristiti i ima strahovito dobru sezonu iza sebe, što nije nimalo nebitno.

Po meni je i Andrej Kramarić neupitan starter. Mi takvog igrača, osim njega, nemamo. Uvijek je neki dojam u javnosti da je on napola upitan, ali je strahovito važan igrač za reprezentaciju. On je igrač koji radi razliku, koji remeti protivnika svojim stalnim kretanjima i driblinzima. Uvijek ima ideju i dozu bezobraznosti. Tko će biti treći u napadu, ovisi o tome na kakvu ćemo se igru odlučiti. Hoćemo li više ići na otvaranje preko bokova ili ćemo težiti većoj kombinatorici. Na ta pitanja mi izvana ne možemo odgovoriti, to može samo Dalić, a već sutra ćemo vidjeti je li pogodio.”

Smatra kako Italija nema puno prednosti u odnosu na Hrvatsku:

“Talijani su nekoć bili majstori za igru na rezultat, ali oni više nemaju ni “i” od te stare Italije. Nemaju ni imaginaciju koju su nekad imali kroz igrače kao što su Alessandro Del Piero ili Roberto Baggio. Oni više toga nemaju. Pogledajmo samo njihovu veznu liniju i usporedimo je s našom. Zato sam ja optimist uoči utakmice s njima. Nisu ni brži ni dinamičniji od nas, što je strahovito bitno jer se Hrvatska najviše muči s momčadima koje to imaju. Mislim da nam ne mogu parirati ni u drugim dijelovima igre, pogotovo tehnici i imaginaciji.

Također, bez obzira na to što mi moramo pobijediti, ja ne bih išao na jedan ho-ruk, što smo vidjeli u drugom poluvremenu protiv Albanije. Mi se dobro snalazimo u uskim prostorima te samo trebamo izvući pouke iz prošlih utakmica i sve će biti dobro. Idealna utakmica i idealan protivnik za nas. Ni u jednom segmentu nisu bolji od nas, čak ni u psihološkom, bez obzira na to što imaju tri boda, a mi jedan. Ne vidim nijednu prednost Talijana jer znam da će Hrvatska sutra biti prava. Ne smijemo sumnjati u reprezentaciju jer kad god je bilo ili-ili, mi smo svaki put bili pravi.”

Utakmica između Hrvatske i Italije započinje u ponedjeljak od 21 sat. Susret će se igrati na stadionu u Leipzigu.