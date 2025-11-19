Džeko: Želio sam i želim ovo Svjetsko prvenstvo više od ičega za sve nas

Podijeli :

Rainer via Guliver

Bosna i Hercegovina trebala je pobjedu protiv Austrije kako bi osigurali direktan plasman na SP 2026.

To se nije dogodilo, naši susjedi su odigrali 1:1 u Beču, ali bit će prilike za takvo nešto preko dodatnih kvalifikacija. Edin Džeko, kapetan reprezentacije i njezin najbolji igrač u povijesti oglasio se danas putem društvenih mreža:

“Kažu da si dan poslije pametniji, ali što reći nakon ovakve utakmice? Srce mi je puno i tuge i razočarenja. Doživljavali smo razočarenja i ranije, a vjerojatno će ih biti i još, ali ovaj rezultat mi je najteže pao od svih ranijih pokušaja jer sam osjećao da možemo, da smo blizu.

Znam da nas sve želudac zaboli od riječi ‘baraž’, ali ja i dalje vjerujem. Vjerujem i u to da ćemo u baražu dati sve od sebe, pokazati zajedništvo i snagu te se nadati najboljem. Želio sam i želim ovo Svjetsko prvenstvo više od ičega za sve nas, jer kada sam vidio koliko ste u velikom broju došli u Beč, kada smo vas čuli, ostavili smo dušu i srce na terenu.

Svaki igrač dao je svoj maksimum, borio se, ali jednostavno, sreća nam nije bila saveznik. Vaša ljubav je naša najveća pobjeda, bez obzira na rezultat. Niste nas ostavili same ni kada je bilo najteže, i na to sam beskrajno ponosan, a ovi momci mogu napraviti velike stvari za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam i vidimo se u baražu. Glave gore, ništa nije gotovo”, napisao je Džeko.