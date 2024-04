‘Dugo nisam vidio onako podređen Real, a Gvardiol je bio među najboljima’

Podijeli :

900/Cordon Press via Guliver Images

Poznati su polufinalisti ovosezonske Lige prvaka. Među četiri najbolje momčadi najelitnijeg europskog klupskog natjecanja našli su se Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Bayern München i Real Madrid. Manchester City neće obraniti naslov pobjednika osvojen prošle sezone.

Andrej Panadić je u razgovoru za Sport Klub analizirao uzvratni sraz između Manchester Cityja i Real Madrida te učinak Joška Gvardiola, Matea Kovačića i Luke Modrića. Uz prolaz Reala, osvrnuo se na ostale sudionike polufinala.

Kako ste vidjeli uzvrat na Etihadu, koji je na kraju završio pobjedom i prolazom Reala nakon izvođenja jedanaesteraca?

“Kada je sve neizvjesno i na knap, Real je taj koji prolazi dalje. Možemo se pitati je li to kvaliteta, znanje ili sreća. Real očito ima ogromnu i veliku kvalitetu, a sama utakmica pokazala je da je City bio toliko dominantan. Već dugo nisam vidio da Real igra u podređenom položaju kao sinoć. City je praktički dominirao skoro cijelu utakmicu, a Real je izlazio preko brze kontre i tranzicije. Praktički se sve događalo oko šesnaesterca Reala, ali Real je pokazao obrambenu kvalitetu.”

“Znanje, kretanje, način i stil igre te čuvanje i držanje lopte od strane momčadi Pepa Guardiole je toliko dobra i kvalitetna da je uz pozicioniranje igrača divota za gledati. Ponekad moraš riskirati s obzirom da je Haaland bio neprikosnoven. U produžecima bilo je situacija, gdje se puno toga moglo riješiti kroz centaršuteve jer drugačije nije bilo moguće. Svi prilazi prema golu Reala bili su praktički zatvoreni. City je imao šanse, a golman Reala odlično je branio. Je li Real zasluženo prošao ili ne, to nije bitno.”

Kako su vam se činili Gvardiol, Kovačić i Modrić u ovom uzvratu?

“Bio je samo jedan koji je igrao od početka. Ne mogu vrednovati onoga koji je igrao pola sata i koji je igrao 120 minuta. Kovačić je eventualno donio neku akciju, ali nije puno sudjelovao. Nećemo govoriti o tome zašto je promašio kazneni udarac. Modrić je odigrao jako malo, ali dosta dobro. Luka je odradio ono na što se Real fokusirao, a to je obrana. Njegovo iskustvo došlo je do izražaja u smislu postavljanja, uzimanja lopte i skakanja glavom u dva-tri navrata. Za njega to nije bilo normalno, ali Real je bio prisiljen to raditi. Gvardiol je odigrao jako dobru utakmicu i bio jedan od najboljih igrača u Cityju.”

Osim Reala, u polufinale prošli su Borussia Dortmund, PSG i Bayern München. Vaš komentar na njih?

“Sinoćnje utakmice nisu bile na razini onih u utorak. Na Dortmund – Atletico bilo je puno energije i trčanja. Dortmund je prošao dalje zbog njemačke upornosti, koja je došla do izražaja. Kada već imaš pozitivan rezultat, oni i dalje idu te pokušavaju.”

“Ova druga između Barcelone i PSG-a bila je isto s puno golova. Barcelona je ostala s igračem manje i bilo joj je teško za igrati. Xavi je pogriješio što je iz igre izvadio Yamala, a trebao je nekog drugog poput Lewandskowskog ili Pedrija. Te utakmice bile su interesantne za gledanje, a ove od sinoć nisu bile toliko atraktivne jer je bilo malo golova. Bit će zanimljivo pogledati Borussiju i PSG te Bayern i Real u polufinalu”, zaključio je Panadić za SK.