‘Dinamova titula ne bi trebala biti upitna! Kovačević? Smjenjivalo se i Jakirovića pa je bio prvak’

Podijeli :

Hrvatski trener Stjepan Tomas gostovao je u našoj emisiji Jutro SK i prokomentirao događanja u HNL-u s naglaskom na situaciju u Dinamu. Pogledajte.

Dinamo je nadjačao Slaven Belupo 5:2 u derbiju kola. Je li to po vama bilo nešto najbolje što je Dinamo odigrao ove sezone?

“Gledajući unatrag to je bila jedna od najboljih utakmica. Inače, Dinamo ima jednu ogromnu kvalitetu za domaću ligu, te kada su ti pojedinci na pravom nivou onda rade razliku”, počeo je Stjepan Tomas.

POVEZANO Kovačević odgovorio na pitanje dolazi li Livaković u Dinamo

Kako vam se svidjela Dinamova reakcija nakon brzo primljenog pogotka?

“Vidjelo se od samog ulaska u dvoboj da su odlučili biti čvrsti, agresivni, a vidjelo se po govoru tijela igrača da su došli osvojiti tri boda. Vratili su se brzim golom, neki su se igrači čekali, Bennacer nije zabio gol godinu dana, sada je postigao lijep pogodak. Zajc je također bio strijelac, dobar u igri, vratio se Beljo. Od spomenutih se igrača očekuje da u Dinamovim utakmica baš oni rade razliku.”

Kako komentirate ranu zamjenu Mikića. Imao je žuti karton, a čini se da nije bilo riječi o ozljedi?

“Mikić je pokazao da je veliki potencijal Dinama. Normalno je da tako mladi igrači imaju uspone i padove, a na trenerima je da ih pravilno vode.”

Može li ova dobra predstava biti svojevrsna prekretnica u Dinamovoj sezoni?

“Jedna pobjeda ne može biti prekretnica. Sigurno da je ovo jedna dobra injekcija samopouzdanja za nastavak sezone u kojoj se puno očekuje od ove momčadi. Vidjeli smo da Dinamo ima oscilacija u domaćim i europskim utakmicama, ali mislim da je to dovoljno kvalitetan roster i da ne bi trebala biti upitna titula prvaka.”

Kada je Dinamo u ovakvom raspoloženju u kakvom je bio u dvoboju protiv Slavena ima li pravu konkurenciju u HNL-u?

“Mislim da i možda nema, ali ne smijemo zanemariti Rijeku koja se vraća, Hajduk naravno, to su ipak suparnici koje se mora poštovati. Posebno ako se Dinamo posklizne kao protiv Vukovara, Lokomotive u tom slučaju sve može biti otvoreno.”

Koju biste ocjenu dali ovom Dinamu u proteklih pola godine u domaćem prvenstvu i Europi?

“Bez obzira na neke lošije izvedbe treba konstatirati da je Dinamo na prvom mjestu. Ako su ocjene od 5 do 10 onda bih za Europu dao od 5,5 do 6, a domaće prvenstvo 6,5 do 7. No, mora Dinamo davati više.”

Kako se po vama snašao trener Mario Kovačević?

“Njemu sigurno nije lako, doći iz Slavena u Dinamo. Kada si na klupi Modrih moraš pobjeđivati i igrati lijep nogomet što zasigurno nije lako. Došlo je puno novih igrača, a za to treba vremena. Doduše ja sam trener i znam da je četiri mjeseca lijep period da ti pokažeš i posložiš momčad. Dinamo nije imao pretkola europskih kupova, direktno je u drugom dijelu rujna ušao u natjecanje. Vrijeme da se momčad uigra, da ima konture, automatizme, kada imaš loptu u napadu, kada se braniš. To sve treba posložiti.”

Puno se pričalo i pisalo o statusu Kovačevića, nekoliko puta je bio pred otkazom. Je li po vama on taj?

“Iz trenerskog kuta štitim trenere. Nakon poraza ili lošije igre svatko bi dobio otkaz. Ako bi tako gledali Jakirovića je onda nakon poraza od Balkanija i Lokomotive trebao dobiti otkaz, no u klubu su ga istrpjeli i on je osvojio naslov.”

Kakva je ta trenerska klima kod nas, ali i izvan naših granica. Slažete li se da strpljenja ima sve manje za trenere?

“Dinamo s Bobanom pokazuje da ima strpljenja s trenerom. Klub mora imati viziju gdje želi stići i na koji način to učiniti. Treneru se mora dati određeni period, ako se ne vidi glava i rep onda neće biti niti strpljenja.”

Tko su po vama ključni igrači Dinama?

“Mišić, Zajc, Bennacer, Lisica i Valinčić su dobro počeli, Bakrar i Beljo su ti. Ima tu dosta mladih igrača, tu su Stojković, Mudražija.”

Od kojeg ste igrača možda očekivali više?

“Više sam očekivao od Stojkovića. Imao je pehova, crvenih kartona, ali ipak sam očekivao više.”

Ostatak HNL-a? Može li za Hajduk to biti ‘ta sezona’?

“Hajduk ima u Garciji trenera koji voli napadački nogomet, vide se i automatizmi u igri. Sigurno da Hajduk ima kvalitetu u Livaji, Šegi, Rebiću, Bambi. Mogla bi to biti mrtva trka do kraja.

Rijeka se nakon osvajanja naslova dodatno ispraznila, trebalo je i klubu i igračima i novom treneru da se svi zajedno poslože. Rijeka izgleda sve bolje i ima određenu kvalitetu.”

Kako objasniti da je Osijek s takvom infrastrukturom na posljednjem mjestu?

“Žao mi je Osijeka, tamo sam proveo lijepe trenutke. Do otvaranja Opus Areni je bila sjajna atmosfera, igrala u Europi. Osijek je odličan klub, navijači očekuju iskorak prema Europi. Osijekova akademija ima potencijala, ali treba te igrače znati voditi. Treba te mlade igrače pravilo voditi i vjerovati u njih”, zaključio je Stjepan Tomas.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.