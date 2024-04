Dinamo u plusu 4.5 milijuna eura: Trenerima više, igračima manje novca

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver Images

Maksimirski klub objavio je na svojoj stranici financijski izvještaj za 2023. godinu

Dinamo je 2023. godinu završio u plusu od 4.436.920 eura, dok je godinu ranije taj plus iznosio 1.160.470 eura. To je najvažniji podatak iz financjskog izvještaja za prošlu godinu, koji je Dinamo danas objavio na svojoj stranici. Ono što je u tom izvješću posebno upadljivo jest da je Dinamo od UEFA-a zaradio ‘samo’ 4.914.263 eura, dok je u 2022. taj prihod bio 31.850.726 eura! To je razlika između Lige prvaka i Konferencijske lige. Ukupni prihodi Dinama sa svojim sestrinskim firmama ‘Plavi korner’ i ‘Dinamo trade’ iznosili su oko 67 milijuna, a rashodi oko 62,5 milijuna eura.

Dinamo je nešto povećao prihod od ulaznica, 3.514.475 eura u odnosu na 3.385.071 godinu ranije, a Dinamo je smanjio primanja igrača za čak četiri milijuna eura, s 24 na 20 milijuna eura, dok su primanja trenera, zahvaljujući otpremninama stožeru Ante Čačića i Igora Bišćana koštali Modre viša za oko 2,7 milijuna eura, naime, stručni stožeri stajali su Dinamo 6,386 milijuna eura. Ukupno Dinamo na plaće svih zaposlenika troši 31,8 milijuna eura.

Treba primijetiti i naglasiti i da je Dinamo jako smanjio iznos plaćen posrednicima kod transfera, on je u 2022. iznosio 10.081.888 eura, a prošle godine gotovo osam milijuna manje (2.397.507 eura). Od transfera igrač Dinamo je zaradio, kad se odbiju inosi posredinicima i ostala davanja, oko 37 milijuna eura.

Financijski izvještaj za 2023 godinu pogledajte OVDJE.