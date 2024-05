Di Marzio: Portugalac u Osijek dovodi mladog perspektivnog talijanskog trenera

Podijeli :

Osijek je čini se našao rješenje za trenersku poziciju, to bi trebao biti anonimni, ali itekako perspektivni talijanski trener.

Novi Osijekov trener trebao bi biti Federico Coppitelli (39)! Tako barem piše talijanski ekspert za transfere Gianluca Di Marzio na svojoj stranici.

“José Boto, bivši sportski direktor Šahtara a danas Osijeka, koji je u prošlosti radio s trenerima kao što su Paulo Fonseca i Roberto De Zerbi, želi Coppitellija. Naime, Boto u Coppitelliju vidi prototip trenera budućnosti – 39-godišnjak je stručnjak iza kojeg je aktivan rad s mladima, počevši od Frosinonea, preko Torina i Rima do Leccea s kojim je 2023. osvojio prvenstvo te je izabran za najboljeg trenera Primavere. Ta titula osvojena s Lecceom peta je omladinska titula za Coppitellija koji je pravi majstor u tome da uspijeva razvijati svoje igrače i istovremeno se boriti za važne ciljeve. Osijek, klub s izvrsnom infrastrukturom i koji je uvijek veliku pozornost pridavao svojoj omladinskoj školi kao resursu i baštini, želio bi Coppitellija između ostalih i iz tog razloga”, navodi se u tekstu.

Coppitelli je trenerskoj u karijeri krenuo s dna, od amaterskog nogometa za mlade do profesionalnog nogometa, od Nuova Tor Tre Teste do Rome, a zatim nastavio u Frosinoneu, Torinu pa Lecceu. I baš je u svakoj kategoriji u kojoj je do sada radio osvajao pokale u Italiji, bilo prvenstvo ili Kup. Osijek bi mu, dakle, bio prvi izazov u seniorskom nogometu. Prema pisanju lokalnih medija, Bijelo-plavi su pred mladog talijanskog stručnjaka stavili dvogodišnji ugovor. Coppitelli, inače, preferira ofenzivni nogomet, a najčešća formacija koju je koristio bila je 4-3-3.

Jesu li Di Marziove najave točne uskoro ćemo doznati. Iz kluba, naravno, ne komentiraju medijska špekuliranja sve dok ne bude službeno. Inače, sportski direktor Jose Boto po završetku sezone produžio je do Portugala i na Opus Arenu vraća se za nekoliko dana. Hoće li u povratku u Osijek svratiti u Italiju i povesti Coppitellija sa sobom ostaje nam za vidjeti. Bude li tako Coppitelli bi bio imenovan za već šestog šefa struke bijelo-plavih u manje od dvije godine, odnosno sedmog računamo li Ivu Smoju koji je dvije utakmice vodio s prefiksom v.d. Osijeku u zadnje vrijeme nedostaje kontinuitet struke, sezonu 2022./23. počeo je Nenad Bjelica, nastavio Rene Poms pa je došao Borimir Perković, a zaključio je Stjepan Tomas.

Netom završenu sezonu započeo je Tomas, nastavio Zoran Zekić, a kao vršitelj dužnosti zaključio Ivo Smoje. Odmah nakon odlaska Zekića u kuloarima se pričalo kako će idući trener bijelo-plavih biti Talijan iza kojeg je odličan posao u mlađim kategorijama, špekuliralo se s nekoliko imena, a jedno od tih bio je upravo i Coppiteli. Novi trener, bio to Federico Coppitelli ili ne, momčad bi na Opus Areni trebao okupiti u drugoj polovini lipnja i započeti pripreme za novu sezonu u kojoj se očekuje puno konkurentniji Osijek nego u prethodnoj.