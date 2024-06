Dalić: Modrić nam je svima primjer, Gvardiol će biti najbolji stoper na svijetu

Podijeli :

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh via Guliver Image

Točno 10 dana ostalo je do prve utakmice Hrvatske na Euru.

Španjolska čeka 15. lipnja u Berlinu, a uoči početka europske smotre izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić dao je intervju za UEFA-ine službene internetske stranice.

“Proteklih šest godina bilo je jako uspješno za nacionalnu momčad. Nitko od nas nije očekivao tri medalje. Iskreno, nisam očekivao ni ja kad sam započinjao ovaj posao, a nisam očekivao ni da ću ovako dugo biti na izborničkoj funkciji. Preda mnom je četvrti veliki turnir. Jako sam sretan, ponosan i još uvijek iznimno motiviran i pun energije da vodim ovu momčad.

Igranjem na Euru smo opet ostvarili svoj cilj. Bilo bi sjajno da ponovno uspijemo doći do medalje. Idemo korak po korak. Prvi je cilj prolazak skupine, a onda ćemo dati sve od sebe da ostvarimo sjajan rezultat”, rekao je Dalić, pa se osvrnuo na Luku Modrića.

“Trofeji i sve što je napravio s klubom i reprezentacijom puno govori o njemu. Ambiciozan je i pun želje kao i uvijek. On nije tip osobe koja uzima predahe i odmara, primjer je svima nama. Iako smo uveli nove igrače, tu su samo šestorica iz Rusije, sve dok je on ovdje, ovu generaciju zovemo ‘zlatnom generacijom’. On je primjer drugima, najbolji hrvatski nogometaš svih vremena. Netko je u koga se svi drugi trebaju ugledati i od koga svi mogu učiti. Kad je on tu, svi smo bolji nogometaši i bolji ljudi.”

Dotaknuo se i Joška Gvardiola.

“Ima veliki talent i ogroman potencijal. Debitirao je za reprezentaciju prije dvije godine na Europskom prvenstvu. Sad je u trenutačno najboljem klubu na svijetu, Manchester Cityju, a to dokazuje njegovu kvalitetu i njegov talent.

Na treninzima je ozbiljan i marljiv, samo mora izbjegavati ozljede. Pred njim je dug put i smatram da ga očekuje uspješna karijera. Uz talent koji ima i naporan rad dokazao je da to zaslužuje. Mora ostati usredotočen i marljiv i truditi se biti još bolji na svakom treningu i u svakoj utakmici. Mislim da će biti jedan od najboljih, a možda i najbolji stoper na svijetu.”