Courtois se obrusio na Simeonea: ‘Umoran sam od toga da stalno radi žrtvu od sebe’

(AP Photo/Manu Fernandez) / GUliver Images

Nogometaši Real Madrida izborili su plasman u četvrtfinale Lige prvaka izbacivši gradske rivale, igrače Atletica. Nakon pobjede Reala 2:1 u prvoj utakmici, Atletico je sinoć uzvratio pobjedom 1:0 u regularnom dijelu. Kako u produžecima nije bilo golova, pobjednik je odlučen tek nakon raspucavanja penala.

Dramu je izazvao četvrti izvođač Atletica, Julian Alvarez, čiji je pogodak poništen nakon intervencije VAR-a zbog dvostrukog dodira s loptom. Ova odluka izazvala je brojne reakcije, uključujući komentare trenera Diega Simeonea i Atleticovih igrača. No, kritike na njihov račun stigle su od bivšeg Atleticovog, a sada Realovog golmana Thibauta Courtoisa.

Courtois je nakon utakmice jasno stao u obranu odluke sudaca.

“Osjetio sam da se nešto čudno događa, pa smo to rekli izravno sucu, a onda je potvrđeno da je doista došlo do dvostrukog dodira s loptom i gol je ispravno poništen. Alvarez se poskliznuo i dvaput dotaknuo loptu, i to je promašen jedanaesterac. Ne možete dvaput dotaknuti loptu. Nije imao sreće, ali takva su pravila.”

Posebno je oštar bio prema Simeoneu, koji je nakon utakmice izrazio nezadovoljstvo poništenjem penala.

“Simeone je rekao da nije fer poništiti jedanaesterac Alvarezu? Mislim da UEFA jasno vidi što se događa. Umoran sam od toga da stalno radi žrtvu od sebe, od stalnog plakanja zbog ovakvih stvari.”

Simeone novinarima: ‘Podigni ruku ako vidiš da je Julián dvaput dirao loptu! Podigni ruku! Nitko je ne diže!’

Ova izjava Courtoisa sigurno neće proći bez odjeka, pogotovo među navijačima Atletica, koji ga još uvijek pamte iz vremena kada je nosio njihov dres.