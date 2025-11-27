Ćorić zabio prvi europski gol nakon devet godina, Ivanušec zabio prvijenac za PAOK

Nogometaši Hamruna slavili su 3:1 protiv Lincolna u 4. kolu Konferencijske lige i upisali povijesni rezultat za malteški nogomet – riječ je o prvom trijumfu nekog kluba s Malte u europskim natjecanjima. Strijelci za domaćina bili su Mouad El Fanis (65′), Semir Smajlagić (74′) i Ante Ćorić (90+2′), dok je jedini pogodak za Lincoln zabio Bernardo Lopes.

Hrvatski veznjak Ćorić ušao je u igru u 86. minuti, ali je svejedno stigao sudjelovati u povijesnom trenutku. Pratio je brzi kontranapad, primio loptu na vrhu šesnaesterca i preciznim udarcem pogodio za potvrdu pobjede.

Na Maltu je stigao ovog ljeta, a ovo mu je drugi gol za Hamrun u svim natjecanjima – prvi je postigao 18. listopada u 4:0 pobjedi u Kupu protiv Senglee. Ujedno je to i njegov prvi europski pogodak još od 26. srpnja 2016., kada je zabio za Dinamo u remiju 2:2 protiv Dinamo Tbilisija u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

PAOK i Brann odigrali su 1:1 u Solunu u petom kolu Europa lige. Grci su poveli u 64. minuti pogotkom Luke Ivanušeca. Hrvatski ofenzivac utrčao je iza zadnje linije norveške obrane i precizno pogodio suprotni kut. Ipak, pobjeda im je izmakla u samoj završnici susreta, kada je Emil Kornvig u 89. minuti zabio za 1:1.

Obje momčadi sada imaju po osam bodova i drže 13. i 14. mjesto na ukupnoj europskoj ljestvici. Podsjetimo, prvih osam klubova ide izravno u osminu finala, dok momčadi od 9. do 24. pozicije čekaju dodatne kvalifikacije za prolaz u nokaut-fazu.

Ivanušecu, koji je u PAOK stigao na posudbu iz Feyenoorda, ovo je bio treći pogodak u sezoni, uz jednu asistenciju u 19 odigranih utakmica.