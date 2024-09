Ciprić za SK: Hajduk ima teret manje pred derbi, a Dinamo je favorit po svemu

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Dinamo i Hajduk igraju prvi HNL derbi u ovoj sezoni. Jedni i drugi su u različitom raspoloženju s obzirom da na Maksimiru trenutačno vlada pozitivno, a na Poljudu negativno ozračje.

U zadnjem prvenstvenom kolu Dinamo je prekinuo svoj niz pobjeda (remi protiv Rijeke) dok je Hajduk bio uspješan sa Osijekom i time došao na pristojan bodovni zaostatak. Prošle sezone Dinamo je bio bolji u zadnja dva sraza (prvenstvo i Kup) tako da Hajduk ima priliku prekinuti negativan niz.

Nekadašnji nogometaš Gordan Ciprić sada je pomoćni trener u Crnoj Gori. U razgovoru za Sport Klub najavio je derbi. Osim toga, osvrnuo se na Brunu Petkovića i Marka Livaju, Nikolu Kalinića koji je smijenjen, Crnu Goru u Ligi nacija te Roberta Prosinečkog.

Za početak, vaša najava derbija HNL-a koji se igra večeras na Maksimiru?

“Vidimo da je turbulentno vrijeme u Splitu. To je možda malo narušilo sliku, ali smatram da će se igrači Hajduka uzdignuti iz ove situacije i da ćemo imati pravi derbi. Razlika je vrlo mala, odnosno samo dva boda. Prema tome, očekujem dobru utakmicu.”

Razlika je samo dva boda. Ako Hajduk pobijedi, preskočit će Dinamo u poretku.

“Dobro, to je sada statistika. Bez obzira na trenutačno stanje konfuzije u Hajduku, mislim da je Dinamo izraziti favorit po svim parametrima. To znači da osobno očekujem pobjedu Dinama.”

U slučaju da Dinamo dođe do slavlja, to će biti sjajna najava za prvi nastup protiv Bayerna u Ligi prvaka s obzirom da sastav iz Münchena slijedi nakon Hajduka.

“Tako je. Mislim da Dinamo ima jako dobru momčad. Isto tako ima širinu, iako će sigurno biti zahtjevno u Ligi prvaka. Ne samo protiv Bayerna, nego protiv svih suparnika. Mora pružiti svoju najbolju igru pa ćemo vidjeti kakav će biti rezultat na kraju.”

Što očekujete od poznatog dvojca Petković-Livaja kod obje momčadi?

“Livaja je sigurno najbolji igrač Hajduka. Njegov učinak je toliko važan da Hajduk ne može zamisliti igru bez njega. Slična situacija je sa Petkovićem. Kao igrač i strijelac je jako bitan za Dinamo. Očekujem da će obojica biti motivirani u derbiju i da će pružiti dobru igru.”

Spomenuli se turbulenciju i zbunjenost u Hajduku. Kalinić je smijenjen sa mjesta sportskog direktora. Kako gledate na njegovu smjenu?

“To je teško komentirati jer mi znamo nešto površno ili ne znamo ništa o tome. Žao mi je što se to dogodilo i što Hajduk ne može stati na noge, čime bi osigurao nekakve normalne uvjete. Prošle sezone bio je konkurentan za naslov prvaka u jesenskom dijelu. Ove to nije najbolje i jako mi je teško ulaziti u njihove odnose.”

Mislite li da će Dinamo iskoristiti trenutačnu situaciju u Hajduku?

“To nije bitno za Dinamo. Po meni, Dinamo je stvarno jak jer ima široku klupu i kvalitetne igrače. Međutim, mislim da Hajduk ima teret manje i može rasterećeno ući u utakmicu. Ne vidim zašto bi igrače previše zanimalo što se događa u Upravi kluba.”

Po vama, je li se Gattuso pokazao kao dobar izbor ili je Hajduk ipak pogriješio što ga je odabrao za trenera?

“Mi dosta rano pričamo o tome s obzirom da već nakon petog kola spominjemo trenere. Stvari se trebaju puno bolje posložiti u samom klubu pa da bi mogli razgovarati o sportskom direktoru, treneru i igračima. Znači, prerano donosimo procjene. Prvenstvo praktički nije zapravo krenulo, a već se događaju turbulencije i svi se smjenjuju. Mislim da ovo nije pravi put.”

Vaš komentar da je Osijek prodao Miereza i da je Rijeka sasvim iznenadno dala otkaz Sopiću?

“Ako ste nekoga prodali i to je bio najbolji strijelac, već idući dan morate imati rješenje. Međutim, jako teško je funkcionirati na takav način. Što se Sopića tiče, bio sam iznenađen jer mu je prošla sezona bila fenomenalna. Drugo mjesto u prvenstvu i finale Kupa su realni te ne znam što bi se od Rijeke trebalo očekivati. Očekujemo da će Dinamo dobiti Bayern u Ligi prvaka, ali ne znam koliko je to realno. Realnost je takva da je Sopić izvukao maksimum u Rijeci i napravio izvrstan rezultat.”

Kako gledate na Čavlinu, koji će biti sankcioniran zbog intervjua u kojem je prozvao trenera, stručni stožer i suigrače?

“Svašta se kaže, čak u afektu. Čavlina je mlad i perspektivan golman. Jednostavno treba stati na loptu i bolje iskomunicirati te jako talentiranom vrataru kao što je on dati maksimalnu podršku.”

Kako vam se čini ostatak HNL društva ove sezone?

“Carević je dosta dobro startao sa Šibenikom i izvlači maksimum, a Slaven Belupo je u kritičnoj situaciji. Ostali su standardni i igraju u skladu sa svojim mogućnostima tako da nema velikih iznenađenja. U Lokomotivi puno igrača prolazi kroz prvu momčad tako da se mora stabilizirati. To što je trener Čabraja radio prošle sezone doći će na put sa momčadi koju ima ove. Istra 1961 je solidna momčad i mislim da nije u situaciji da se bori za ostanak. Varaždin se pojačava, a Gorica ima takav igrački kadar koji će jako teško ponoviti prvi dio prošle sezone.”

Vi ste pomoćnik Prosinečkom u Crnoj Gori, koja je loše startala u novu sezonu Lige nacija (upisala dva poraza u grupi 4 Lige B). Vaš osvrt na dvoboje sa Islandom i Walesom?

“Prvi susret protiv Islanda bio je zahtjevan. Pogotovo što se puta tiče. Nismo odigrali kako se očekivalo od nas, a pri tome mislim na dva gola koja smo primili iz kornera. Tu smo imali slabe reakcije na ubačene lopte, koje su išle na prvu stativu. Uz to, tu su bili izostanci nekoliko standardnih igrača kao što su Savić, Vujačić, Vešović, Janković. Oni su izostali zbog ozljeda. Što se drugog ogleda tiče, prvi put odigrano je u Nikšiću i imali smo sjajnu podršku sa tribina. Počelo je više nego šokantno za nas jer u prve tri minute primili smo dva gola. Nakon toga podignuli smo se i odigrali jednu od boljih utakmica. U našem mandatu ovo je sigurno bila najbolja sa nizom prilika i dvije pogođene grede. Nažalost, nadmoć koju smo imali nismo uspjeli okruniti osim sa jednim golom tako da smo izgubili. Nadam se da će ovi ozlijeđeni igrači biti na sljedećem okupljanju i očekujem da ćemo ponoviti igru kao protiv Walesa uz nadu u bolji rezultat u iduće dvije utakmice.”

Kako vam je raditi sa Prosinečkim?

“Mi smo godinama zajedno u raznim klubovima i reprezentacijama. To govori o razumijevanju i našoj suradnji. Meni je izuzetno lako raditi s njim jer smo se već naviknuli jedan na drugog. Robert je kao igrač imao talent i viziju. Sada ima kao trener i to mu izuzetno pomaže da procijeni igrača, kojem nalazi optimalnu te pravu poziciju na terenu. To mu je jedna od kvaliteta.”