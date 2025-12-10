VIDEO / Kotarski i Kopenhagen u završnici stigli do velike pobjede u Španjolskoj, prvi bodovi za Ajax

Podijeli :

Nakon pet poraza u nizu prvu pobjedu u Ligi prvaka ostvarili su nogometaši Ajaxa koji su u šestom kolu slavili kod Qarabaga 4-2, dok je FC Kopenhagen u gostima na Madrigalu bio bolji od Villarreala s 3-2.

Nastavljen je time negativan niz Villarreala u Ligi prvaka. Ovo mu je bio peti poraz, a samo je jednom remizirao. Danska momčad je došla do druge pobjede i do sedam bodova.

Šokantno je počela utakmica za favoriziranu španjolsku momčad jer je danski prvak poveo u drugoj minuti golom Elyounoussija. Taj je pogodak očito prilično uzdrmao Villarreal koji se nije oporavio do kraja prvog dijela te je prvih 45 minuta okončano s minimalnih 1-0 gostiju. Tijekom prvog dijela jednu je odličnu intervenciju imao hrvatski vratar u Kopenhagenu Dominik Kotarski koji je branio čitavi susret za goste.

VIDEO / Maestralna obrana Kotarskog, protivnik mu nagazio na ruku

Na sve strane je počelo frcati početkom drugog dijela. Odmah u prvoj minuti nastavka Villarreal je izjednačio. Na drugoj vratnici je Comesana dočekao loptu i nekako je ugurao u mrežu hrvatskog vratara Kotarskog za 1-1. Međutim, uzvrat Kopenhagena je bio brzopotezan. Na povratnu loptu odlično je reagirao Achouri u 48. minuti zabivši za 2-1 gostiju.

Villarrela je imao odgovor i na to te je u 56. minuti Oluwaseyi izjednačio na 2-2. Do kraja je bolji bio Villarreal, ali jedini gol dali su gosti. Strijelac za veliko slavlje Danaca bio je Cornelius u 90. minuti.

Nakon pet poraza u nizu prve bodove i premijernu pobjedu ostvario je Ajax koji je u gostima svladao Qarabag, najugodnije iznenađenje Lige prvaka, s 4-2 iako su dugo domaćini vodili 2-1.

Vrlo brzo je poveo azerbajdžanski prvak, mrežu Ajaxa u 10. minuti je zatresao Duran. Odmor gosti ipak nisu dočekali u zaostatku već je u 39. minuti na 1-1 izjednačio Dolberg. No, kratko je Ajax uživao u takvom rezultatu jer je Qarabag u prvom napadu drugog poluvremena ponovno poveo. Strijelac je bio Matheus Silva.

Sve do 79. minute domaćina je vodio 2-1, a onda je uslijedila amsterdamska oluja u vidu čak tri pogotka. Gloukh je dao dva, u 79. i 90. minuti, dok je još jedan dodao Gaaei, u 83. minuti, za slavlje nizozemskog uglednika u Bakuu.

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo zbog ozljede nije konkurirao za Ajax u ovom susretu.

