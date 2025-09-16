UŽIVO

OD 18:45 Počinje drugo izdanje nove Lige prvaka! Perišić dočekuje debitante, Arsenal na teškom gostovanju

Champions League 16. ruj 202516:22 0 komentara
Joris Verwijst via Guliver Images

Večeras počinje ligaška faza Liga prvaka, a program otvaraju dvije utakmice u terminu od 18:45. Athletic Bilbao na svom terenu dočekuje Arsenal, čime se baskijski klub nakon deset godina vraća u najelitnije europsko natjecanje. U isto vrijeme PSV Eindhoven kreće u novu sezonu protiv belgijskog Union SG.

Preostali susreti na rasporedu su u 21:00: Juventus dočekuje momčad Borussia Dortmund koju vodi Niko Kovač, Real Madrid igra protiv Marseille, Benfica dočekuje Qarabağ, a Tottenham Hotspur se sastaje s Villarrealom.

Što se hrvatskih nogometaša tiče, Ivan Perišić je i dalje jedan od ključnih igrača PSV-a i očekuje se da će i večeras imati važnu ulogu. Napadač Franjo Ivanović ovog je ljeta stigao u Benficu te bi mogao debitirati u Ligi prvaka protiv Qarabağa, za koji brani hrvatski vratar Fabijan Buntić.

Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub, a čekaju vas i golovi.

TIJEK DOGAĐAJA:

16:20

Arsenal u velikim problemima pred Bilbao

Trener Arsenala Mikel Arteta potvrdio je da Odegaard nije otputovao u Španjolsku nakon što se ozlijedio u subotnjoj pobjedi od 3:0 u Premier ligi nad Nottingham Forestom.

Tko još nedostaje Arsenalu pogledajte OVDJE.
16:19

Koliko znate o Ligi prvaka?

Ususret novoj sezoni Lige prvaka, naš autor i voditelj Krešimir Karačić pripremio vam je kviz pa provjerite svoje znanje.

OVDJE provjerite koliko znate.

16:18

Danas je duel dvojice hrvatskih trenera

Od 21 sat igrat će Juventus protiv Borussije Dortmund. Dvoboj je to dvojice sjajnih hrvatskih trenera, Igora Tudora i Nike Kovača.

Imat ćemo i najbolje trenutke s tog susreta

16:17

Arsenal i PSV su veliki favoriti

Athletic Bilbao - Arsenal

Pobjeda Athletica - 5.25

Remi - 3.60

Pobjeda Arsenala - 1.74

PSV - Royale Union Saint-Gilloise

Pobjeda PSV-a - 1.91

Remi - 3.75

Pobjeda Uniona - 4.00

16:16

Koga neće biti?

PSV Eindhoven u večerašnji susret ulazi oslabljen jer su zbog ozljeda izvan kadra Mauro Júnior, Armando Obispo i Alassane Pléa. Kod Union SG-a neće nastupiti suspendirani Raul Florucz, dok su ozlijeđeni Sofiane Boufal, Muhammed Fuseini i Christian Burgess.

Arsenal je posebno pogođen ozljedama — izvan stroja su Gabriel Jesus, Martin Ødegaard, Christian Nørgaard, Kai Havertz, Bukayo Saka i Ben White. Ni Athletic Bilbao nije u boljoj situaciji — zbog ozljeda ne mogu računati na Yeray Álvareza, Urko Izetau, Aymeric Laportea, Íñigo Lekuea, Nico Williamsa i Beñat Pradosa.

16:15

Suci prve dvije, ranije utakmice

Utakmicu Athletica i Arsenala sudi Litavac Donatas Rumsas, a utakmicu PSV-a i Uniona sudi Englez Anthony Taylor.

 
16:14

Raspored svih današnjih utakmica

18:45

Athletic Bilbao – Arsenal

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise

21:00

Juventus – Borussia Dortmund

Real Madrid – Marseille

Benfica – Qarabağ

Tottenham – Villarreal

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)