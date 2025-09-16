OD 18:45 Počinje drugo izdanje nove Lige prvaka! Perišić dočekuje debitante, Arsenal na teškom gostovanju

Večeras počinje ligaška faza Liga prvaka, a program otvaraju dvije utakmice u terminu od 18:45. Athletic Bilbao na svom terenu dočekuje Arsenal, čime se baskijski klub nakon deset godina vraća u najelitnije europsko natjecanje. U isto vrijeme PSV Eindhoven kreće u novu sezonu protiv belgijskog Union SG.
Preostali susreti na rasporedu su u 21:00: Juventus dočekuje momčad Borussia Dortmund koju vodi Niko Kovač, Real Madrid igra protiv Marseille, Benfica dočekuje Qarabağ, a Tottenham Hotspur se sastaje s Villarrealom.
Što se hrvatskih nogometaša tiče, Ivan Perišić je i dalje jedan od ključnih igrača PSV-a i očekuje se da će i večeras imati važnu ulogu. Napadač Franjo Ivanović ovog je ljeta stigao u Benficu te bi mogao debitirati u Ligi prvaka protiv Qarabağa, za koji brani hrvatski vratar Fabijan Buntić.
16:20
Arsenal u velikim problemima pred Bilbao
Trener Arsenala Mikel Arteta potvrdio je da Odegaard nije otputovao u Španjolsku nakon što se ozlijedio u subotnjoj pobjedi od 3:0 u Premier ligi nad Nottingham Forestom.
16:19
Koliko znate o Ligi prvaka?
Ususret novoj sezoni Lige prvaka, naš autor i voditelj Krešimir Karačić pripremio vam je kviz pa provjerite svoje znanje.
16:18
Danas je duel dvojice hrvatskih trenera
Od 21 sat igrat će Juventus protiv Borussije Dortmund. Dvoboj je to dvojice sjajnih hrvatskih trenera, Igora Tudora i Nike Kovača.
Imat ćemo i najbolje trenutke s tog susreta
16:17
Arsenal i PSV su veliki favoriti
Athletic Bilbao - Arsenal
Pobjeda Athletica - 5.25
Remi - 3.60
Pobjeda Arsenala - 1.74
PSV - Royale Union Saint-Gilloise
Pobjeda PSV-a - 1.91
Remi - 3.75
Pobjeda Uniona - 4.00
16:16
Koga neće biti?
PSV Eindhoven u večerašnji susret ulazi oslabljen jer su zbog ozljeda izvan kadra Mauro Júnior, Armando Obispo i Alassane Pléa. Kod Union SG-a neće nastupiti suspendirani Raul Florucz, dok su ozlijeđeni Sofiane Boufal, Muhammed Fuseini i Christian Burgess.
Arsenal je posebno pogođen ozljedama — izvan stroja su Gabriel Jesus, Martin Ødegaard, Christian Nørgaard, Kai Havertz, Bukayo Saka i Ben White. Ni Athletic Bilbao nije u boljoj situaciji — zbog ozljeda ne mogu računati na Yeray Álvareza, Urko Izetau, Aymeric Laportea, Íñigo Lekuea, Nico Williamsa i Beñat Pradosa.
16:15
Suci prve dvije, ranije utakmice
Utakmicu Athletica i Arsenala sudi Litavac Donatas Rumsas, a utakmicu PSV-a i Uniona sudi Englez Anthony Taylor.
16:14
Raspored svih današnjih utakmica
18:45
Athletic Bilbao – Arsenal
PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise
21:00
Juventus – Borussia Dortmund
Real Madrid – Marseille
Benfica – Qarabağ
Tottenham – Villarreal
