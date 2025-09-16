OD 18:45 Počinje drugo izdanje nove Lige prvaka! Perišić dočekuje debitante, Arsenal na teškom gostovanju

Podijeli :

Joris Verwijst via Guliver Images

Večeras počinje ligaška faza Liga prvaka, a program otvaraju dvije utakmice u terminu od 18:45. Athletic Bilbao na svom terenu dočekuje Arsenal, čime se baskijski klub nakon deset godina vraća u najelitnije europsko natjecanje. U isto vrijeme PSV Eindhoven kreće u novu sezonu protiv belgijskog Union SG.

Preostali susreti na rasporedu su u 21:00: Juventus dočekuje momčad Borussia Dortmund koju vodi Niko Kovač, Real Madrid igra protiv Marseille, Benfica dočekuje Qarabağ, a Tottenham Hotspur se sastaje s Villarrealom.

Što se hrvatskih nogometaša tiče, Ivan Perišić je i dalje jedan od ključnih igrača PSV-a i očekuje se da će i večeras imati važnu ulogu. Napadač Franjo Ivanović ovog je ljeta stigao u Benficu te bi mogao debitirati u Ligi prvaka protiv Qarabağa, za koji brani hrvatski vratar Fabijan Buntić.

Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub, a čekaju vas i golovi.