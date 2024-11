Majer za SK nakon operacije: Igrao sam pod bolovima, a nije nerealno da Dinamo pobijedi Borussiju

Podijeli :

Guliver Image

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer u Wolfsburgu se oporavlja od operacije gležnja. Bivši dinamovac za Sport Klub je najavio okršaj maksimirskog kluba protiv onog iz Dortmunda.

Nogometaši Dinama u srijedu od 21 sat dočekuju Borussiju Dortmund u novom izazovu u Ligi prvaka.

Dinamo će na maksimirski travnjak istrčati nakon što je u derbiju s Rijekom uzeo tek bod (0:0). U HNL-u Plavi za vodećim Hajdukom zaostaju četiri boda, a s njima će se susresti nakon okršaja u Ligi prvaka s Borussijom Dortmund. Dinamo će pokušati nastaviti pobjednički niz u Ligi prvaka nakon što su u zadnja dva susreta slavili protiv Salzburga (0:2) i Slovana (4:2) u gostima. Bit će to i pokušaj da s njemačkim klubovima ove sezone u najelitnijem natjecanju budu barem na omjeru 1:1, jer svi se sjećamo onog teškog poraza protiv Bayerna u Munchenu (9:2) kojim su Plavi započeli ovo natjecanje koje se odigrava u novom formatu.

S druge strane, Borussia u Ligi prvaka ima tek jedan poraz. I to od kluba od kojeg su izgubili prošlogodišnje finale Lige prvaka, Real Madrida (5:2). Dobili su Club Brugge (3:0), Celtic (7:1), a zadnje i Sturm iz Graza s minimalnih 1:0.

U Bundesligi koju pratimo svakog vikenda na Sport Klubu, Borussia ne pokazuje onakvu dominaciju kao što je to bilo prošle sezone. Trenutno su peti na tablici, a u gostima im općenito baš i ne ide. U prvenstvu imaju samo jedan bod s gostovanja kod Werdera na početku sezone. Ispala je Borussia i iz njemačkog Kupa. Izbacio ih je Wolfsburg čiji dres nosi hrvatski reprezentativac Lovro Majer. On je protiv Augsburga (2. studenog) odigrao tek 11 minuta i teren napustio u bolovima. Prošlog tjedna Majer je obavio i operaciju, koja je dobro prošla.

“Morao sam operirati zglob, to je još ozljeda od 2. kola (protiv Holstein Kiela, op.a.). Probao sam bez operacije i igrao sam pod bolovima, ali onda mi se dogodila ta druga ozljeda kvadricepsa koja nije imala veze s time. Gležanj me cijelo vrijeme muči i igrao sam pod bolovima“, otkrio je Majer za Sport Klub pa potvrdio da ga vjerojatno neće biti na terenu do veljače.

Podsjetimo, Majer je propustio ovaj ciklus Lige nacija, a Vatreni su izborili četvrtfinale tog natjecanja. Igrat će četvrtfinale 20. i 23. ožujka protiv starih znanaca – Francuza. Majer bi mogao biti spreman zaigrati tada za Hrvatsku?

“Pa nadam se da ću biti spreman i fit i da ću dotad već odigrati nekoliko utakmica.”

Majer je predzadnju utakmicu ove godine odigrao baš protiv Borussije. Tada je njegov Wolfsburg izborio osminu finala nakon što je Jonas Wind zabio u produžetku (117. minuta).

“Sav respekt prema Borussiji, mislim da ove sezone nisu na najvećem nivou, pogotovo kad igraju u gostima. Doma je opet druga priča, imaju svoje navijače, 80 tisuća pa im je puno lakše igrati doma. Baš sam pričao i s par prijatelja, mislim da Dinamo ima bolje šanse nego ikad da napravi dobar rezultat. Ta utakmica u Kupu, to je isto utakmica u kojoj sam igrao pod bolovima, vidio sam tada da taj zglob nije u dobrom stanju. Mislim da smo više nego zasluženo pobijedili tu utakmicu, imali smo više šansi od njih. Dalo se igrati s njima, stvarali smo šanse. Zato i kažem, znam koliko je Dinamo kvalitetan i mislim da može ostvariti odličan rezultat, čak i uzeti sva tri boda, po mom mišljenju.”

Optimističan nam je bio Majer u prognozama.

“To je moje mišljenje, ne kažem da će biti tako. Iako, mislim da je Dinamu i bod ovdje jako dobar s obzirom na situaciju. Mislim da nije nerealno da Dinamo sutra pobijedi Borussiju.”

Borussiji se vraća Serhou Guirassy. Njega Majer vidi kao najboljeg igrača te momčadi, ali tko je tu još opasnost za Plave?

“Fenomenalan igrač da. A uz njega kao opasnost vidim Bynoe Gittensa koji igra na lijevom krilu. Po meni on je daleko njihov najbolji igrač ove sezone uz Guirassyja. Sad se digao i Maximilian Beier. Ostalo su sve dobri igrači, ali nitko ne odskače i ne igra na fenomenalnoj razini osim ove trojice.”

Ovo je prilika i da Dinamo pokaže da može protiv njemačkih klubova. Sjetili smo se i prokomentirali Bayern i famoznih 9:2.

“Bayernu je tad bio dan, Dinamu nije. Dinamo je tu pokušao igrati nešto, bilo je to malo nerealno. Bayern je ispao prenadmoćan što i je, ali je i Dinamu u toj utakmici ispao lošiji nego što realno je.”

Vratimo se natrag na Borussiju na Maksimiru. Dinamo će morati bez Sučića, Ademija, Mišića. Petkovića… Potvrdio je to i na press konferenciji trener Nenad Bjelica.

“Sigurno neće nastupiti Nevistić, Mišić, Petković, Sučić i Ademi i to već diktira puno toga. Ne znam hoće li se netko od njih vratiti za Split. Lako se može dogoditi da ista momčad od sutra istrči i na Poljudu.”

Majer nam je prokomentirao tu činjenicu.

“Mislim da je tu sad prilika za druge igrače u vezi, Kačavendu, Stojkovića koji su odlični igrači i mislim da je to idealan trenutak za njih. Imaju oni kvalitetu da oni to nadomjeste i odigraju odličnu utakmicu.”

Za kraj smo malo komentirali i zbivanja u HNL-u. Četiri dana nakon Borussije, Dinamo igra najveći hrvatski derbi na Poljudu.

“Smatram da je Dinamo najkvalitetnija momčad lige. To što Hajduk igra doma je njihova prednost, Dinamo tu mora ići na pobjedu s obzirom na stanje na tablici. Mislim da su to dvije najveće prednosti Hajduka. Hajduk mi u nekim segmentima izgleda posloženije nego u prijašnjim sezonama. Bit će zanimljiva utakmica, ali Dinamo je meni tu i dalje minimalan favorit”, zaključio je naš hrvatski reprezentativac.