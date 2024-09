Čeferin: Poraz Dinama nije katastrofa, izgubila je i Barcelona s Messijem 8:2

Podijeli :

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver Image

Predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin trenutno je u Rovinju na Weekend Media Festivalu gdje je govorio o mnogim aktualnim temama.

Jedna od njih je ovotjedni poraz Dinama 9:2 od Bayerna u Münchenu na startu Lige prvaka.

“Prvo, to nije nikakva katastrofa, bilo je 3:2, moglo je biti i 3:3, to je nogomet. Nemojte zaboraviti da je Bayern dobio s 8:2 Barcelonu s Messijem i Suarezom i to ne u Münchenu, nego u Lisabonu. Dinamo je dobra ekipa za koju sam siguran da će pobijediti ne samo jednu ekipu u Ligi prvaka”, rekao je Čeferin u razgovoru za HRT.

Prvi čovjek UEFA-e također je odao priznanje i Luki Modriću na njegovoj prije svega dugovječnosti u vrhunskom nogometu.

“Luka je čudo, genetsko čudo, koliko traje njegova karijera je nevjerojatno. Cristiano Ronaldo je sličan tip, iako se on po meni bavi više sa sobom, a Luka je jednostavno takav igrač. On je skroman i odličan momak, jednom će morati prestati, ali zasad kako igra nema nikakvog razloga da prestane, on živi za nogomet i to je fantastično.”