Bjelica: Pogriješio sam u prvom poluvremenu, ali ako je netko trebao pobijediti – to smo bili mi!

Strateg Dinama je bio zadovoljan izvedbom svoje momčadi.

U susretu 6. kola nogometne Lige prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir pred 18.000 gledatelja odigrao 0-0 protiv Celtica ostavši u igri za prolaz u play-off.

Bila je to čvrsta i tvrda utakmica s vrlo malo prilika na obje strane. Gosti su imali daleko veći posjed lopte (69/31), ali je Dinamo imao više udaraca (11/7).

Nakon susreta, s medijima je razgovarao Nenad Bjelica koji je pohvalio nastup svoje momčadi, ali i priznao svoju pogrešku u taktičkoj pripremi:

“Ovi moji dečki su odigrali danas odličnu utakmicu. Sve što sam zahtjevao od njih su ostvarili. Nismo ništa dozvolili protivniku. Imali smo jako dobru šansu Pjace, dva udarca Baturine… ako je netko trebao pobijediti, to smo bili mi. Velik posao su odradili Rog i Kačavenda u sredini.

Nijedan od njih nije zadnji vezni, ali su perfektno odradili u obrani i donijeli neki impuls naprijed kad su mogli. Defenzivno smo odigrali. Pogriješio sam u procjeni prvog poluvremena. Previše smo njihovog stopera puštali da nam unosi loptu, ali danas je on bio hrabriji nego na utakmicama koje smo analizirali.

Napravili smo prilagodbu pa nismo više imali problema. Zadovoljan sam i s igračima s klupe. Nije lako ući u ritam ovakve utakmice. Nismo ni imali prevelik izbor. Ovih 14 koji su igrali bili su sjajni.

Novu godinu ćemo dočekati među 24 momčadi. Tko bi to rekao nakon prvog kola? To je sjajno za hrvatski nogomet. Bit ćemo živi do zadnjeg kola. Sad je fokus SHNL, imamo dvije utakmice koje moramo pobijediti.”

Pred Dinamom su još dvije teške utakmice u Ligi prvaka, protiv Arsenala i Milana, a prema projekcijama – deset bodova bi trebalo biti dovoljno za prolazak dalje.