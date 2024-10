Bjelica neće voditi Dinamo u Salzburgu, evo tko bi ga trebao zamijeniti

Podijeli :

Antonio Bronić Reuters viga Guliver Images

Nakon što je Nenad Bjelica zaradio crveni karton u utakmici protiv Monaca, postavlja se pitanje hoće li moći voditi momčad u sljedećem susretu protiv RB Salzburga.

Kako prenose Sportske novosti, prema pravilima UEFA-e, trener koji dobije crveni karton automatski izostaje iz sljedeće utakmice, a žalbe se mogu podnijeti unutar 24 sata nakon meča.

S obzirom da Dinamo nije uputio žalbu, izgleda da će Bjelicu na klupi zamijeniti njegov pomoćnik Danijel Jumić. Kako je Bjelica isključen zbog dva žuta kartona, malo je vjerojatno da će dobiti dodatnu kaznu.

Podsjetimo, Bjelica je bio iznenađen zbog drugog žutog kartona, koji je dobio u završnici utakmice s Monacom.

“Prvi žuti karton dobio sam jer je skočila cijela klupa, tada ništa nisam rekao. A onda sam dobio drugi jer sam tražio prekršaj za nas, ne razumijem to. Ali dobro, to su situacije u nogometu. Podsjetilo me na situaciju iz Lisabona protiv Benfice, kad nam je faul na Petkoviću dosuđen kao kontrafaul. Prihvaćam odluku i moram se pomiriti s tim”, rekao je Bjelica iza utakmice.