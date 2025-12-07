Cagliari prekinuo niz, Roma peti put u sezoni izgubila 1:0

Podijeli :

Nogometaši Cagliarija prekinuli su niz od devet utakmica bez pobjede u talijanskom prvenstvu domaćom 1-0 pobjedom protiv Rome u susretu 14. kola.

Klub sa Sardinije do tri je boda stigao golom Gaetana iz 82. minute.

Ovom pobjedom Cagliari je stigao na 13. mjesto sa 14 bodova, četiri više od 18. Pise koja se nalazi u zoni ispadanja, dok je Roma propustila priliku dostići Inter na vrhu ljestvice, ostala je četvrta sa 27 bodova.

Vodi Inter sa 30 bodova, dva manje uz utakmicu manje imaju Milan i Napoli.