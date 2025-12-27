VIDEO / Vušković herojskom reakcijom zaradio nagradu Bundeslige

Podijeli :

Guliver Images

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković nastavlja oduševljavati Bundesligu. Nakon hrabrog poteza u utakmici s Eintrachtom dobio je nagradu za fair-play potez mjeseca.

Situacija se dogodila u 65. minuti utakmice HSV – Eintracht Frankfurt prije tjedan dana. Tada je nakon jednog duela igrač Eintrachta Rasmus Kristensen ostao nepomično ležati na travnjaku. Luka Vušković pritrčao mu je prvi i pokušao mu izvaditi jezik kako se Danac ne bi ugušio.

Vuškovićevu herojsku reakciju prepoznala je i Bundesliga te mladog hrvatskog igrača nagradila trofejem Fairplay potez mjeseca. Na službenom profilu lige situacija je opisana kao: “Intervencija koja spašava život.”

Neko vrijeme trajala je neizvjesnost, a onda je Kristensen došao k sebi.

Tu situaciju pogledajte ovdje:

