VIDEO / HSV poražen s dvojicom igrača manje, Vuškoviću poništen pogodak

U 9. kolu njemačke Bundeslige HSV je doživio poraz kod Kölna 4:1.

Utakmica je završila pobjedom Kölna 3:1 golovima Achea (25.), Kainza (48.), El Male (90.+4) i Kaminskog (90.+9). Dompe je zabio za HSV (61.), a gosti su dvoboj završili s dvojicom igrača manje nakon isključenja Pheraija (79.) i Vieire (83.).

U 13. minuti hrvatski reprezentativac Luka Vušković zadobio je neugodan udarac u stopalo zbog čega mu se morala ukazati pomoć. Šepajući je napustio igralište, ali se srećom odmah vratio u igru i nastavio utakmicu.

U 72. minuti Vušković je nakon jednog prekida ostao u napadu i zabio gol za 2:2, ali je asistent prethodno bio u zaleđu pa je gol poništen.

