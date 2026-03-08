VIDEO / Getafe pobijedio Betis i najvjerojatnije ih izbacio iz borbe za Ligu prvaka

Podijeli :

Nogometaši Getafea došli su do četvrte pobjede u posljednjih pet ligaških nastupa svladavši u nedjelju na svom stadionu Betis s 2:0.

Vodeći pogodak za momčad iz madridskog predgrađa u 28. minuti je postigao 35-godišnji branič Kike Femenia, a za 2:0 strijelac je bio Martin Satriano u prvoj minuti dodatka na kraju prvog poluvremena.

Ovom pobjedom Getafe je došao do 35 bodova i probio se na deveto mjesto ljestvice La Lige. Betis je doživio šesti ovosezonski poraz, a bez pobjede je u posljednja tri kola. Momčad iz Seville je s 43 boda na petom mjestu, ali ima 11 bodova zaostatka za mjestom koje vodi u Ligu prvaka.