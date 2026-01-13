VIDEO / Uvjerljivo slavlje Kovačeve Borussije, Guirassy zabio nakon više od dva mjeseca u prvenstvu

Podijeli :

Nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, osvojili su u utorak tri domaća boda, svladali su s 3-0 bremenski Werder u 17. kolu Bundeslige.

Brzo je Borussia (D) povela. Već u 11. minuti, nakon kornera, Schlotterbeck je nadskočio kompletnu gostujuću obranu i glavom iz blizine pogodio za domaće vodstvo. Sve do 76. minute stajalo je minimalnih i po Borussiju (D) opasnih 1-0, ali je tada Sabitzer razgalio domaće navijače i zabio za 2-0.

VIDEO / Stuttgart u sjajnoj utakmici s pet pogodaka svladao Eintracht i skočio na treće mjesto

Sve je zaključeno u 83. minuti kada je Guirassy bio strijelac trećeg domaćeg pogotka. Napadaču iz Gvineje bio je to prvi pogodak u Bundesligi nakon 31. listopada prošle godine i pobjede nad Augsburgom. Borussia (D) je učvrstila drugo mjesto na ljestvici. Ima osam bodova manje od vodećeg Bayerna, ali i utakmicu više.

U derbiju začelja, ogledu dvije posljednje momčadi na ljestvici, Mainz je pred svojim navijačima nadjačao Heidenheim s 2-1. Mainzu je to bila tek druga ligaška pobjeda u sezoni.

Mainz je poveo 2-0 nakon golova Widmera u 30. i Amirija u 48. minuti. Gosti su do kraja uspjeli tek smanjiti golom Schimmera u 60. minuti. Sada su ove dvije momčadi bodovno izjednačene sa St. Paulijem.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.