VIDEO / U Njemačkoj ništa novo: Bayern razbio Werder, Kane nastavio trpati

Novu su uvjerljivu pobjedu u Bundesligi ostvarili aktualni prvaci nogometaši Bayerna, pred svojim su navijačima u petom kolu su nadigrali Werder s 4-0.

Po dva pogotka je postigao Bayern u svakom poluvremenu za nastavak savršenog niza i petu pobjedu.

Sve je počelo golom Diaza u 22. minuti, dok je Kane u 45. pogodio s bijele točke za 2-0.

Harry Kane je povećao na 3-0 u 65. minuti za svoj već deseti pogodak u Bundesligi ove sezone. U 88. Laimer je postavio konačnih 4-0. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zbog ozljede nije bio u kadru Bayerna.

Werder je upisao treći ligaški poraz ove sezone.

