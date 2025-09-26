VIDEO / U Njemačkoj ništa novo: Bayern razbio Werder, Kane nastavio trpati

Novu su uvjerljivu pobjedu u Bundesligi ostvarili aktualni prvaci nogometaši Bayerna, pred svojim su navijačima u petom kolu su nadigrali Werder s 4-0.
Po dva pogotka je postigao Bayern u svakom poluvremenu za nastavak savršenog niza i petu pobjedu.
Sve je počelo golom Diaza u 22. minuti, dok je Kane u 45. pogodio s bijele točke za 2-0.
Harry Kane je povećao na 3-0 u 65. minuti za svoj već deseti pogodak u Bundesligi ove sezone. U 88. Laimer je postavio konačnih 4-0. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zbog ozljede nije bio u kadru Bayerna.
Werder je upisao treći ligaški poraz ove sezone.
